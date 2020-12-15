Где купить елку в Краснодаре?

Елочки уже поступили в продажу Фото: Михаил ФРОЛОВ

На календаре середина декабря, а значит – время присматривать елочку к Новому году. Мы не из тех, кто отправляется за ней в чулан, стряхнет пыль уходящего года, чтобы практично встретить праздник без лишних затрат.

Для большинства Новый год – это все-таки аромат живой хвои дома, а не пластика. А значит, лесные красавицы будут расходиться на ура, сколько бы денег ни пришлось выложить за это.

Купить елку в Краснодаре предлагают сразу по нескольким адресам уже сейчас и вплоть до 31 декабря. Все елочные базары будут оформлены в одном стиле, а встретят покупателей продавцы в костюмах Снегурочки и Деда Мороза.

У продавцов на таких торговых точках обязательно должны быть кассовые аппараты, специальные линейки, перечень цен, а также необходимая разрешительная документация. Новогодние елочки в Краснодар привезут в город из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края.

Итак, елочные базары будут работать по следующим адресам:

Проспект Чекистов (вблизи строения № 42);

ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) — ул. им. Гагарина;

ул. Заводская (вблизи строения № 4);

ул. им. Калинина — ул. им. Каляева;

Проспект Чекистов (вблизи строения № 9);

ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1);

ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12);

ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333);

ул. Рождественская Набережная (вблизи строения № 33);

Проспект Чекистов (вблизи строения № 13);

Проспект Чекистов (вблизи строения № 33);

ул. им. Гагарина — ул. им. Котовского;

ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 16);

ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) — ул. им. Стасова;

жилой массив Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216);

ул. Новороссийская — ул. Волжская (вблизи строения № 77);

ул. Сормовская (вблизи строения № 102) — ул. Симферопольская;

жилой массив Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской — ул. им.Лавочкина;

ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1);

ул. Ростовское Шоссе, 12 км;

ул. Трудовой Славы — ул. им. Игнатова;

ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова;

ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) — ул. Сочинская;

ул. Российская (вблизи строения № 257);

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи строения № 48/1);

ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) — ул. Кореновская;

ул. Школьная (вблизи строения № 11);

ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111);

ул. им. Калинина (вблизи строения № 13/53);

ул. им. Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4);

ул. им. Гагарина (вблизи строения № 75/1);

ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);

ул. Бирюзовая — ул. им. Дзержинского;

Проезд им. Репина (вблизи строения № 40);

ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка);

ул. Славянская — ул. им. Доватора;

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи строения № 48/1);

пос. Российский, ул. им. Заводовского (вблизи строения № 1);

ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113);

ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18);

ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30);

ул. Северная — ул. им. Володарского;

ул. им. Шевченко — ул. Ставропольская;

ул. им. Стасова — ул. Бургасская;

ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);

ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой;

ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) — ул. им. Стасова;

ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) — ул. им. Стасова;

ул. Бургасская — ул. им. Айвазовского;

ул. Клиническая — ул. Механическая;

ул. Московская — ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);

ул. Колхозная — ул. им. 40-летия Победы;

ул. Промышленная (вблизи строения № 23);

ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина);

ул. Садовая (вблизи строения № 2);

ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ).