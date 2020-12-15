Где купить елку в Краснодаре?

Елочки уже поступили в продажу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На календаре середина декабря, а значит – время присматривать елочку к Новому году. Мы не из тех, кто отправляется за ней в чулан, стряхнет пыль уходящего года, чтобы практично встретить праздник без лишних затрат.
Для большинства Новый год – это все-таки аромат живой хвои дома, а не пластика. А значит, лесные красавицы будут расходиться на ура, сколько бы денег ни пришлось выложить за это.
Купить елку в Краснодаре предлагают сразу по нескольким адресам уже сейчас и вплоть до 31 декабря. Все елочные базары будут оформлены в одном стиле, а встретят покупателей продавцы в костюмах Снегурочки и Деда Мороза.
У продавцов на таких торговых точках обязательно должны быть кассовые аппараты, специальные линейки, перечень цен, а также необходимая разрешительная документация. Новогодние елочки в Краснодар привезут в город из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края.
Итак, елочные базары будут работать по следующим адресам:
Проспект Чекистов (вблизи строения № 42);
ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) — ул. им. Гагарина;
ул. Заводская (вблизи строения № 4);
ул. им. Калинина — ул. им. Каляева;
Проспект Чекистов (вблизи строения № 9);
ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1);
ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12);
ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333);
ул. Рождественская Набережная (вблизи строения № 33);
Проспект Чекистов (вблизи строения № 13);
Проспект Чекистов (вблизи строения № 33);
ул. им. Гагарина — ул. им. Котовского;
ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 16);
ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) — ул. им. Стасова;
жилой массив Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216);
ул. Новороссийская — ул. Волжская (вблизи строения № 77);
ул. Сормовская (вблизи строения № 102) — ул. Симферопольская;
жилой массив Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской — ул. им.Лавочкина;
ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1);
ул. Ростовское Шоссе, 12 км;
ул. Трудовой Славы — ул. им. Игнатова;
ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова;
ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) — ул. Сочинская;
ул. Российская (вблизи строения № 257);
ул. Восточно-Кругликовская (вблизи строения № 48/1);
ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) — ул. Кореновская;
ул. Школьная (вблизи строения № 11);
ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111);
ул. им. Калинина (вблизи строения № 13/53);
ул. им. Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4);
ул. им. Гагарина (вблизи строения № 75/1);
ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);
ул. Бирюзовая — ул. им. Дзержинского;
Проезд им. Репина (вблизи строения № 40);
ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я площадка);
ул. Славянская — ул. им. Доватора;
ул. Восточно-Кругликовская (вблизи строения № 48/1);
пос. Российский, ул. им. Заводовского (вблизи строения № 1);
ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113);
ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18);
ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30);
ул. Северная — ул. им. Володарского;
ул. им. Шевченко — ул. Ставропольская;
ул. им. Стасова — ул. Бургасская;
ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);
ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой;
ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) — ул. им. Стасова;
ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) — ул. им. Стасова;
ул. Бургасская — ул. им. Айвазовского;
ул. Клиническая — ул. Механическая;
ул. Московская — ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);
ул. Колхозная — ул. им. 40-летия Победы;
ул. Промышленная (вблизи строения № 23);
ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина);
ул. Садовая (вблизи строения № 2);
ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ).