В Сочи продолжается работа по инвентаризации коммунальных сетей

Фото мэрии Сочи

Директор департамента городского хозяйства администрации города Артур Рогонян рассказал о приоритетных направлениях развития ЖКХ курорта, среди них – перевод бесхозяйных сетей на баланс муниципалитета и расселение из ветхого жилья. В рамках проведенной в 2020 году инвентаризации выявлено и включено в реестр муниципальной собственности 45 км сетей отвода ливнестоков, 40 км линий водоснабжения и 20 км канализации. Приняты на баланс и переданы в хозяйственное введение МУП города Сочи «Водоканал» бесхозные сети водоотведения к очистным сооружениям «Аше», «Магадан» и «Черноморец» в Лазаревском районе.

Фото мэрии Сочи

– Также сейчас проводятся мероприятия для проведения открытого конкурса на определение подрядной организации с целью инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей. Это 356 км сетей отведения ливневых вод, 25 км сетей канализации и 40 км сетей холодного водоснабжения. Срок выполнения работ – до начала ноября 2021 года. Это позволит в дальнейшем проводить качественное обслуживание, ремонт и модернизацию данных сетей, – отметил Рогонян.

Передан городу газопровод в жилом квартале Веселое – Псоу, проведена работа, направленная на регистрацию права муниципальной собственности на линии водоснабжения от НИИ «Приматологии». 48 объектов уличного освещения на территории города Сочи также включены в реестр муниципальной собственности, в дальнейшем они будут переданы в оперативное управление и эксплуатацию МБУ города Сочи «СочиСвет». Продолжался в этом году и перевод городских котельных на более экологичное топливо. Так, 6 теплоснабжающих объектов, работавших на угле, переведены на газ.

Фото мэрии Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что проведенная департаментом инвентаризация сетей помогла найти дополнительные ресурсы для обеспечения жителей города коммунальными услугами.

– Инвентаризация – это очень важная работа. Следующим шагом должна стать разработка городской инвестиционной программы, которая будет направлена на модернизацию существующих и строительство новых объектов жизнеобеспечения, – сказал Алексей Копайгородский. Еще одним важным направлением работы профильного департамента является реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

На новом этапе программы, рассчитанном до 2025 года, для переселения граждан из признанного аварийный жилья размещены электронные аукционы на приобретение 89 жилых помещений, общей площадью 2540 квадратных метров. Кроме того, выделено дополнительное финансирование в размере 291 млн рублей на реализацию этапа 2020-2021 годов адресной программы. Это позволит расселить в течение одного года сразу три многоквартирных дома, в которых проживает 395 человек.

Фото мэрии Сочи

Активно велась в этом году работа с управляющими компаниями. Совместно с представителями УК специалисты департамента провели более 314 выездов по обращениям граждан для оперативного решения вопросов и устранения нарушений. По инициативе департамента была восстановлена деятельность «Ассоциации управляющих компаний города Сочи». Сотрудничество с этим сообществом поможет быстрее реагировать на возникающие у горожан проблемы.