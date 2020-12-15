«Не всем учителям и медикам можно»: главный инфекционист Кубани рассказал об особенностях прививочной кампании от COVID-19

Сергей Зотов

В Краснодарском крае, как и по всей стране, началась вакцинация от COVID-19. Правда, пока поступившие в регион полторы тысячи доз рассчитаны только на медиков, учителей и полицейских. Они не могут массово уйти на удаленку, чем спасаются во время пандемии работники других профессий.

Однако, как выяснилось, препарат "Спутник Ви", который используется для вакцинации на Кубани, имеет противопоказания.

- Кому за 60 укол делать не рекомендуется, - пояснил "КП" - Кубань" главный инфекционист и руководитель "ковид"-госпиталя в Краснодаре Сергей Зотов.

Для этой категории кубанские врачи ждут еще одну вакцину российского производства - "Вектор +".

- Новосибирские ученые делают. Уже почти на подходе. Вот тогда можно будет и возрастным ее сделать, - уточнил врач.

Между тем, Сергей Зотов советует перед прививкой сделать тест на антитела к COVID-19.

- Только тем лучше провериться, кто переболел коронавирусом полгода назад. Тогда это имеет смысл. Кто раньше - могут делать прививку спокойно. Вирус этот специфичен тем, что иммунитет со временем к нему ослабевает, - говорит инфекционист.

Врач также рекомендует не снимать защитной маски в людных местах даже после того, как вам поставили укол от коронавируса. Прививка делается в два этапа и, чтобы сформировался иммунитет, понадобится время.

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