Уникальное месторождение: Палеонтологи на Кубани нашли окаменелые останки древних рыб и насекомых

Древние окаменелости хранят берега реки Пшеха Фото: ПИН РАН

Ученые-палеонтологи обнаружили на Кубани уникальное месторождение. У берегов реки Пшеха в Апшеронском районе сохранились окаменелые останки древних рыб, обитавших здесь миллионы лет назад на дне древних океанов.

- По берегам реки Пшехи обнажается непрерывная последовательность отложений древних океанов - Тетиса и сменившего его Паратетиса: вниз по течению возраст осадочных пород становится более молодым, - рассказывают в Палеонтологическом институте РАН.

Река Пшеха - место экспедиции Фото: ПИН РАН

Возраст находок составляет от 11 до 40 миллионов лет! Ученые говорят, что в долине Пшехи одно из самых богатых месторождений страны.

Палеонтологи собрали большую коллекцию, состоящую из нескольких сотен экземпляров тарханских рыб, они обитали здесь около 17 млн лет назад. Среди них множество мелких светящихся рыб. Это говорит о том, что здесь была очень большая глубина древнего океана.

Маленькие рыбки обитали на большой глубине океана Фото: ПИН РАН

Открытием стали находки скумбрии, песчанки и рыба вымершего вида Pinichthys. Это новые элементы для тарханской ихтиофауны.

- Тарханское местонахождение на реке Пшехе уникально еще и тем, что, помимо морских рыб, здесь нередки находки наземных насекомых – в этот раз их найдено несколько десятков. Среди них преобладают муравьи, но определены также и некоторые более редкие формы, - сообщают в ПИН РАН.

Древние окаменелости хранят берега реки Пшеха Фото: ПИН РАН

Сейчас все собранные во время экспедиций материалы изучают в лаборатории палеоихтиологии.