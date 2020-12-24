Испокон веков женщины стремились к красоте. Каждой эпохе были присущи свои стандарты красоты. Сейчас, когда современная косметология и пластическая хирургия интенсивно развиваются, люди имеют все возможности, как можно дольше сохранять молодость лица и тела.Как сегодня выглядит потребитель услуг эстетических клиник? Как изменился его портрет за последние годы? На эти и другие вопросы ответили за круглым столом ведущие эксперты в сфере индустрии красоты. Мероприятие прошло в режиме онлайн. Его спикерами стали Захарова Диана Владимировна, главный врач «Self made Clinic»; Бережная Наталия Борисовна, врач-дерматокосметолог клиники «Екатерининская»; Федаш Инна Вадимовна, главный врач и собственник «Fedash Skin Clinic»; Анаглате Юлия Висдомовна, руководитель клиники «Refresh Academy».КТО СЕГОДНЯ ХОДИТ К КОСМЕТОЛОГАМ?По словам Дианы Захаровой, конечно, с годами потребитель меняется.- Время идет и наш потребитель меняется. Требования у людей - в основном результат и быстрый восстановительный период. Наши пациенты не хотят надолго выбиваться из привычного ритма жизни. Если говорить о гендерной принадлежности, то женщин, конечно, больше, но и количество мужчин растет. Чаще их приводят жены. Также женщины приводят детей – подростков, их возраст 16+, - рассказала Диана Захарова.Безусловно для того, чтобы достичь хорошего эстетического результата, врач и пациент должны действовать в тандеме, но при этом пациент должен понимать, что в этой связке врач - все же главенствующее лицо. Однако, зачастую косметолога воспринимают не как врача, а скорее, как представителя сферы услуг. Хотя врач-косметолог – это такой же специалист, как кардиолог или терапевт, и им же пациенты не диктуют, как их лечить. А вот к косметологам приходят с конкретным запросом: увеличить губы, убрать носогубную складку или конкретную морщинку.О взаимодействии с пациентом рассказала Инна Федаш.- На мой взгляд, однозначно в тандеме врач-пациент должен быть главным врач. Но тут ключевое слово – «должен». У хорошего специалиста так и происходит. Однако, есть много нюансов. Во-первых, в России в целом дискредитируется профессия врача. Косметология – это коммерческая медицина. И у человека возникает ощущение, что раз он оплатил, значит, может требовать. При этом пациент иногда не думает, что то, что он требует, может ему навредить, - рассказа Инна Федаш.При этом эксперт отмечает, что далеко не все люди, которые работают косметологами, являются врачами.- Сейчас не составит сложности пойти и купить диплом. Люди же без медицинского образования не всегда понимают, что не стоит все выполнять так, как того требует пациент. Я в своей практике всегда четко придерживаюсь правила, что я - главная, и я решаю, какие процедуры буду назначать, - рассказывает Инна Федаш. - Если я знаю, что человеку повредит какая-либо манипуляция, я никогда не возьмусь ее делать. Но, бывает, я принимаю сторону пациента, но с оговоркой. Например, приходит ко мне женщина, которая недовольна носогубной складкой. Я объясняю, почему эта складка возникает, и какие причины ее появления необходимо проработать. И когда женщина говорит, что все осознает, но этот она ей крайне мешает, естественно, я убираю складку или кожный залом, чтобы человеку было хорошо. Но все равно я буду вести пациента только по тому протоколу, который приняла я.Наталия Бережная, в свою очередь, рассказала, что является залогом счастья и удовлетворенности пациента, а также с чего необходимо начинать работу с первичным пациентом.-Я всегда стараюсь разъяснить пациенту, отчего возникают те или иные проблемы, с которыми ко мне человек обратился. Поэтому львиную долю уделяю консультации, я всегда должна понять эмоции человека, его истинные потребности, должен быть контакт врача с пациентом. Человек должен почувствовать, его этот доктор или нет. Затем мы смотрим на то, какое количество времени у пациента, на какие финансовые возможности человек рассчитывает, и только после этого мы начинаем подбирать комплексный план лечения и следовать ему, - рассказала Наталия Борисовна.СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ: ЕСТЬ ЛИ ОНИ?Как уже было сказано выше, у каждой эпохи – свои стандарты красоты. Одно время все гнались за так называемыми «углами Джоли» вне зависимости от типа, полноты лица. Какие тренды актуальны сегодня и что смело можно назвать антитрендами, рассказала Юлия Анаглате.- В первую очередь, я бы хотела сказать, что стандарты красоты — это, скорее всего, стереотипы красоты. И не всегда они соответствуют тому, к чему мы, косметологи, стремимся. Современный стандарт предполагает, что у девушки должны быть высокие скулы, высокий лоб, заостренный подбородок, маленький носик и крупные губы. На самом деле это все совершенно не то, к чему мы стремимся. Настоящий тренд современности – это индивидуальность, натуральность и гармония. Это то, чего хочет девушка самодостаточная, воспитанная не на инстакартинках, а на уважении себя и принятии себя. Мы стараемся так проработать ее лицо, чтобы подчеркнуть индивидуальную красоту и достоинства, закамуфлировать какие-то недостатки, - сообщила Юлия Анаглате.А если говорить об антитрендах, то можно выделить чрезмерность во всем, в том числе и в косметологии.— Это чрезмерно подчеркнутые, гипертрофированные скулы, которые видны издалека. К счастью, тренд уже на это ушел. Мы все так же работаем со средней третью лица, контурируем эту область, но делаем так, чтобы скулы не были «видны с порога». Важно, чтобы вопрос о том, была ли здесь косметология или нет, оставался открытым, - рассуждает Юлия Анаглате.Также антитренды – это чрезмерно подчеркнутые линии.— Это касается и мейкапа. Если раньше была мода на черные соколиные брови, то сейчас это более мягкие размытые линии. То же самое касается и татуажа, и коррекции губ. Раньше были в моде крупные яркие губы, сейчас мы так же делаем губки, подчеркиваем их, но ушла тенденция к большому объему, - пояснила специалист.А еще Юлия рассказала об «уколах красоты», которых по-прежнему многие опасаются. По словам специалиста, чем в большем объеме процветает косметология, тем больше возникает недобросовестных специалистов.- И это не врачи, как правило. Люди, которые не имеют образования, но при этом пытаются заработать на косметологии. Чем больше развивается косметология, тем больше мифов, больше страхов и осложнений. Поэтому важно выбрать своего специалиста, - рассказала эксперт.И В КОСМЕТОЛОГИИ СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫСейчас рынок наполнен различными ценовыми предложениями, например, «губы за 5000» и так далее. Как научиться разбираться обычному пациенту, «что такое хорошо, а что такое плохо», и как не запутаться в том множестве продуктов, которые сейчас заполонили российский рынок, рассказывает Диана Захарова.- Один из самых популярных ресурсов, которым пользуется наш пациент после сарафанного радио, — это Инстаграм. И там созревают такие предложение, как губы за пять тысяч рублей. Я хочу обратиться к пациентам: «Пожалуйста, не рискуйте!». Обезопасить себя можно, обратившись к специалисту, который имеет право заниматься данной деятельностью. Зачастую, особенно в последние годы, сталкиваемся с осложнениями, к которым привела работа псевдоспециалистов. Они иногда очень вредят пациентам. Бывают случаи, что мы даже не можем потом восстановить какие-то функции на лице. Обязательно обращайте внимание на наличие документов у врача. Очень важно, чтобы, кроме диплома об образовании, также присутствовал сертификат на препараты. Прежде всего этот документ говорит о безопасности и качестве продуктов, - продолжила Диана Захарова.«КРАСОТА» ИЗ ИНСТАГРАМАСегодня, листая ленту в Инстаграме, можно увидеть много идеальных красавиц, но они похожи друг на друга - одинаковые носы, губы, линии скул и форма подбородка.Более того, если посмотреть профили в Инстаграме даже самых успешных косметологов, то создается впечатление, что одного-двух пациентов сфотографировали много-много раз. На вопрос о том, отталкивает ли такая красота потребителей, отвечает Инна Федаш.- Если мы говорим о человеке, который не созрел психологически и не готов себя принять, то для него картинки в Инстаграме и этот типаж, вероятно, будет привлекателен. Пример – одно время была мода на прямые челки, и все ходили с прямыми челками, не задумываясь о том, идут они или нет. И не нашлось ни одного парикмахера, который бы сказал «нет». И когда эти девочки, которые делают огромные губы и скулы, через 5-10 лет увидят свои фото, я надеюсь, они поймут свою ошибку. Но, если вы откроете Инстаграм действительно успешных косметологов, тех, у кого есть большой опыт и кому пациенты доверяют лица годами, у них вы не увидите штампованных лиц. Настоящий специалист будет стремиться к тому, чтобы совместить индивидуальность и красоту, - считает эксперт.КОГДА ПОРА?Наталия Бережная рассказала о том, с какого возраста женщине пора вносить визит к косметологу в свой план и постоянную статью расхода. А также назвала топ процедуры, обязательные для людей, стремящихся всегда выглядеть молодо и свежо.- Определенного возрастного порога, когда надо идти к косметологу, нет. Все индивидуально, зависит от генетики, от типа старения. Но, чем раньше пациент начинает ухаживать за собой, тем дольше он выглядит моложе, - считает специалист.Элементарный домашний уход – очищение, тонизирование, питание, этот тот минимум, который должен быть рутинным для каждой девочки с подросткового возраста.А к обязательным для женщин процедурам она относитботулинотерапию, контурную пластику, для жительниц юга страны - фотоомоложение, и, конечно же, работу с качеством кожи.А КАК СТАРЕЮТ В КРАСНОДАРЕ?Мы все наслышаны о разных типах старения лица, и понятно, что представители разных рас стареют по-разному. О том, есть ли специфика у российского пациента и, в частности, у южан, рассказывает Юлия Анаглате.- У нашего российского пациента свой тип старения, деформационно-отечный, его даже называют славянским. Тяжелые ткани лица с возрастом опускаются вниз, это приводит к тому, что появляются брыли, лицо теряет четкий овал, формируются выраженные носогубные складки. Это все вместе формирует некие особенности пациента, которые мы всегда учитываем при комплексной гармонизации таких лиц. И здесь я всегда за то, чтобы выходить на пределы лица, потому что, как правило, такая отечность тканей сочетается с излишним весом. Поэтому работать с таким пациентом надо комплексно. Настраивать человека необходимо и на спорт, и на правильное питание. При таком типе старения иногда недостаточно одних филлеров. И тут уже подключаются нити, аппаратные методики, - рассказала Юлия Анаглате.Для жительниц южных регионов нашей страны также характеры свои особенности старения.- Для Краснодара характерен избыток солнца и, отсюда - пигментация, с которой нам приходится бороться. А лучшая борьба - это профилактика. Южанки не должны забывать о солнцезащитных средствах и головных уборах. Это очень важный момент, - подчеркнула Юлия.Старение очень интересная тема. И многие задаются вопросом: когда не в силах уже помочь косметолог и пора к хирургу?- Все зависит от того, кто наш пациент и с каким состоянием лица он к нам пришел. Если к нам обратилась женщина 50+, которая никогда ничего с собой не делала, и она хочет получить результат «здесь и сейчас», за один визит, то это – к хирургам. Но в косметологии можно сделать много за один визит, если прийти вовремя, - подытожила Инна Федаш.«ВАША ПРАКТИКА – ЭТО НАША ЗАДАЧА»Нина Наследухова, генеральный директор Allergan Aesthetics в России, подвела итоги уходящего года, отметив положительные тенденции. Также эксперт рассказала, как строится взаимодействие с клиниками эстетической медицины.«2020 год наглядно показал нам, насколько все неустойчиво в мире, какой хрупкой ценностью является здоровье каждого из нас.Именно поэтому сейчас мы, как никогда, полны решимости, оптимизма, и уверены в миссии нашей компании – расширять доступ врачей к инновационным препаратам и передовым медицинским технологиям для обеспечения наилучших результатов для пациентов.Мы начали год очень уверенно. Конечно, квартал с апреля по июнь оказался для нас, как и для всех остальных, трансформационным: нам пришлось максимально быстро переходить в on-line формат коммуникаций с врачами. Команда Allergan Aesthetics настолько эффективно сработала, что, сейчас, в конце года, мы можем по праву гордиться нашими успехами и бизнес-показателями.Если смотреть на глобальный бизнес в целом, нужно делить его на определенные кластеры — как минимум по географическому признаку. Где-то регионы показывают смешанные результаты, какие-то из стран наоборот демонстрируют стремительный рост, а в октябре мы увидели цифры, которые в некоторых странах догнали или даже перегнали прошлогодние показатели. Среди таких стран есть и Россия. Это действительно впечатляет и позволяет судить об очень важной позитивной тенденции: несмотря на все сложности и препятствия, люди стремятся вернуться к обычной жизни.Allergan Aesthetics – глобальный международный бренд, который известен в разных странах. И Россия является ключевым рынком для компании.Практически полностью наш бизнес связан с людьми и постоянным общением, получением обратной связи. Поэтому для нас оказалось крайне важным сместить фокус бренда от глобальных международных инициатив до локальных местных активностей, больше сосредоточиться на непосредственном общении с локальными партнерами – клиниками эстетической медицины и врачами-косметологами, которым мы предоставляем не только передовые эстетические препараты (дермальные филлеры, ботулинический токсин и эстетическое оборудование), но и удовлетворяем их потребности во всесторонних обучающих программах: диссекционные кадавер-курсы по анатомии, междисциплинарные обучающие вебинары, мастер-классы, тренинги по постановке руки и проч.Один из ключевых факторов нашего успеха – это фокус на нуждах наших партнеров и их успешности. «Ваша практика - это наша задача» - это не корпоративный слоган, это наша горячая вера в то, что мы делаем, с чем мы живем. У компании Allergan Aesthetics есть все возможности обеспечить партнеров высококлассным сервисом больших международных компаний, при этом оставаясь актуальными и клиентоориентированными.С COVID-19, или без, эстетическая медицина – это отрасль, в которой большое внимание уделяется новинкам. И тут мы также в скором времени сможем приятно порадовать наших партнеров, чтобы они и дальше могли предоставлять высококлассный сервис своим пациентам, оставаясь при этом уверенными в результатах и безопасности проводимых процедур.»