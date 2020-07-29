У берегов Новороссийска пронеслись сразу три смерча

С самого утра 29 июля над Черным море в Новороссийске начали ходить тучи. Отдыхающие ждали сильного ливня, но в итоге стал накрапывать мелкий дождь, а в море из-за перепада температур образовался смерч. И не один - сразу три!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793201" frameborder="0"></iframe> Массовые смерчи в Новороссийске 29 июля 2020 Видео: instagram.com/oleg_gareev.

По словам очевидцев, сначала появилась маленькая воронка, которая с каждой секундой стала разрастаться.

Фото: instagram.com/oleg_gareev

А спустя минуту рядом с ней сформировались еще два вихря. А распались они также быстро, как и образовались – минут через пять.

Фото: instagram.com/oleg_gareev

Туристы, находившиеся в этот момент на пляже, хоть и попытались укрыться, но домой не поспешили. Отдыхающие хотели заснять грозное явление природы - им это удалось.

Фото: instagram.com/oleg_gareev

- И красиво, и страшно одновременно. Явление очень необычное - завораживает, - рассказывает один из очевидцев. - Предупреждали же, что вихрь не выйдет из моря, поэтому мы и остались наблюдать.

К счастью, на сушу воронки так и не вышли, что никаких разрушений нет.

Фото: instagram.com/oleg_gareev

ВАЖНО!

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отмечают, что это только начало. Основной поток смерчей на кубанских побережьях ожидается в августе.

Фото: instagram.com/oleg_gareev

НА ЗАМЕТКУ

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напомнили в МЧС. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

В случае ЧС, звоните по телефонам 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.