Мэру курортной Джубги жители подарили метлу, чтобы навел чистоту

Мэр курортного поселка Джубга в Туапсинском районе Андрей Марьин столкнулся с народным гневом лицом к лицу. Местные активисты не стали ограничиваться критикой властей только на своих кухнях, они явились в кабинет градоначальника с необычным презентом.

- Вот вам, дорогой вы наш, метла! Не можете организовать, убирайте улицы самостоятельно, - положил один из них Николай Молчанов "подарок" прямо на стол Андрея Марьина.

В это время перформанс снимали на камеру. Позже видео появилось на странице автора инициативы Николая Молчанова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793229" frameborder="0"></iframe> Мэру Джубги подарили метлу, чтобы навел чистоту. Видео: Николай Молчанов.

- Вы знаете, он специально все это делает. Приходит на встречи, а потом поливает грязью в соцсетях. Может даже, зарабатывает на этом, - пояснил в эксклюзивном разговоре с корреспондентом "КП" - Кубань" Андрей Марьин. - Но я ведь недавно в этой должности, всего 10 месяцев. А почему раньше-то никто местные власти не критиковал?

Глава Джубги соглашается, что на пляже и в поселке грязновато. Но объясняет это реформированием системы сбора и утилизации мусора.

- Сейчас у нас полигона своего нет. Мы сортируем и везем мусор в Белореченск. И это занимает больше времени, чем раньше, - говорит Андрей Марьин.

Еще до начала курортного сезона "Комсомолка" лично побывала на пляже в Джубге. Но глава объясняет грязь нерадивостью арендаторовФото: Евгения ОСТРАЯ

Что касается чистоты пляжей, то здесь тоже критика обоснована, считает глава. Сменился арендатор, стало не очень чисто.

- Но если бы это была конструктивная критика. А днем в моем кабинете требуют чистоты, а по ночам дерьмо в ливневки сливают. Договоров на вывоз нечистот - единицы, - продолжает мэр.

К слову, дремать в кресле главы активисты не дают. То кляузу губернатору напишут, то в прокуратуру. Так и живут!