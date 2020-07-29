2020-07-29T12:08:48+03:00
Общество

Мэру курортной Джубги жители подарили метлу, чтобы навел чистоту

Местные активисты раскритиковали главу Андрея Марьина за грязь на улицах и пляжах [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Один из жителей преподнес мэру метлу. Фото: скриншот видео Николая МолчановаОдин из жителей преподнес мэру метлу. Фото: скриншот видео Николая Молчанова
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Мэр курортного поселка Джубга в Туапсинском районе Андрей Марьин столкнулся с народным гневом лицом к лицу. Местные активисты не стали ограничиваться критикой властей только на своих кухнях, они явились в кабинет градоначальника с необычным презентом.

- Вот вам, дорогой вы наш, метла! Не можете организовать, убирайте улицы самостоятельно, - положил один из них Николай Молчанов "подарок" прямо на стол Андрея Марьина.

В это время перформанс снимали на камеру. Позже видео появилось на странице автора инициативы Николая Молчанова.

Мэру Джубги подарили метлу, чтобы навел чистоту. Видео: Николай Молчанов.

- Вы знаете, он специально все это делает. Приходит на встречи, а потом поливает грязью в соцсетях. Может даже, зарабатывает на этом, - пояснил в эксклюзивном разговоре с корреспондентом "КП" - Кубань" Андрей Марьин. - Но я ведь недавно в этой должности, всего 10 месяцев. А почему раньше-то никто местные власти не критиковал?

Глава Джубги соглашается, что на пляже и в поселке грязновато. Но объясняет это реформированием системы сбора и утилизации мусора.

- Сейчас у нас полигона своего нет. Мы сортируем и везем мусор в Белореченск. И это занимает больше времени, чем раньше, - говорит Андрей Марьин.

Еще до начала курортного сезона "Комсомолка" лично побывала на пляже в Джубге. Но глава объясняет грязь нерадивостью арендаторов Фото: Евгения ОСТРАЯ

Еще до начала курортного сезона "Комсомолка" лично побывала на пляже в Джубге. Но глава объясняет грязь нерадивостью арендаторовФото: Евгения ОСТРАЯ

Что касается чистоты пляжей, то здесь тоже критика обоснована, считает глава. Сменился арендатор, стало не очень чисто.

- Но если бы это была конструктивная критика. А днем в моем кабинете требуют чистоты, а по ночам дерьмо в ливневки сливают. Договоров на вывоз нечистот - единицы, - продолжает мэр.

К слову, дремать в кресле главы активисты не дают. То кляузу губернатору напишут, то в прокуратуру. Так и живут!

ИСТОЧНИК KP.RU

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