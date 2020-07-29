Место найти почти невозможно: как выглядит пляж Геленджика в разгар сезона 2020

Курортный сезон в Краснодарском крае 2020 обещал быть жарким во всех смыслах этого слова. И ожидания эти оправдались. Логично ведь, что после отмены почти трехмесячного карантина все россияне ломанулись на черноморские курорты - европейская граница ведь закрыта.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

Уже сейчас сложно найти свободный номерок в той или иной гостинице. Апартаменты приостановили бронирование - мест попросту нет.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

Пляжи в Анапе кишат отдыхающими. Фотографии переполненных людьми берегов разлетаются по всей стране с неимоверной скоростью. Однако туристов это ничуть не пугает - люди все едут и едут на курорты Черного моря.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

Накануне корреспондент "КП" прошел по центральному пляжу Геленджика. Там картина ничуть не отличается от того, что наши журналисты увидели в Анапе.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

Максимальная загрузка городского пляжа в Геленджике приходится на часы пик - это полдень и последующее время за ним. Места на протяжении пары километров влево и вправо найти практически невозможно - заняты и места на песке, и на лежаках. Пустуют лишь вип-зоны - видать, не сосчитать цены.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

Море в Геленджике чистое несмотря на такое столпотворение людей. Вода голубого цвета приятно радует глаз, водорослей нет. Пляж - приятный песок вперемешку с мельчайшим ракушечником.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

В пресс-службе администрации Геленджика корреспонденту "КП" рассказали, что сейчас на курорте работает 75 предприятий санаторно-курортного комплекса, а также 230 частных средств размещения.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

- По данным на 29 июля, на курорте находятся 22555 организованных туристов, заполняемость работающих предприятий составляет 75%. Возобновили деятельность 7 детских оздоровительных лагерей, в которых отдыхают 1202 ребенка из Краснодарского края, - говорит руководитель пресс-службы Янина Скорикова.

Пляж Геленджика в разгар курортного сезона 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ

Всего же, по ее словам, на курорте находятся около 75 тысяч туристов - это с учетом неорганизованного сектора.