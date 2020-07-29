2020-07-29T15:51:44+03:00
Происшествия

Биолог объяснил, почему море в Анапе внезапно почернело

По словам Вениамина Голубитченко, явление это обычное для побережья Краснодарского края [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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По словам туристов, вода оставляла грязные следы на песке. Фото: Михаил ПОПОВПо словам туристов, вода оставляла грязные следы на песке. Фото: Михаил ПОПОВ
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В Анапу часто едут семьи с детьми. Песчаные пляжи и мелководье – что еще нужно для маленьких путешественников. Правда, накануне родители, увидев море, не рискнули отпускать своих малышей купаться. По словам туристов, вода внезапно окрасилась в неприятный черный цвет. Более того, она оставляла грязные следы на песке.

В Анапе почернело море Видео: "Живая Кубань"..

Сначала отпускники подумали - у какого-то судна случилась авария, из-за чего мог произойти разлив мазута. Другие отдыхающие были уверены, что все намного прозаичнее, вода почернела из-за нечистот, которые выливаются в море. Пока туристы терялись в догадках, свое объяснение дали специалисты.

- Никакой опасности нет, - поспешил успокоить член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Для мелководных участков с песчаным дном, по словам эколога, это обычное явление.

- Дело в том, что в большинстве прибрежных районах черный илистый грунт прослеживается до глубины 10-15 метров. Во время сильного шторма, когда не просто поверхностные волны, а глубинные, то грунт поднимается, вода перемешивается и темнеет, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Вениамин Голубитченко. – Накануне в Анапе как раз был сильный шторм, так что «окрашивание» моря вполне объяснимо.

Произойти такое может в любое время года, независимо от сезона. Увы, туристам не повезло именно сейчас.

- Как правило, если длительное время дует «моряк» (юго-восточный ветер с моря – Авт.), то вода и перемешивается. В ближайшие дни, если погода нормализуется, то естественным образом ил осядет и море вернет свой обычный цвет. Я бы рекомендовал это время немного подождать и не купаться, - добавляет биолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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