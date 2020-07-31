На Туапсинском НПЗ подвели итоги конкурса профессионального мастерства

Итоги локального этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии» подвели в ООО «РН - Туапсинский НПЗ». В 2020 году конкурс профмастерства прошел на заводе пятнадцатый раз.

Повышать престиж рабочих профессий и уровень мастерства, распространять передовой опыт, улучшать мотивацию сотрудников к самосовершенствованию и росту - таковы основные задачи конкурса, который является важной частью программы непрерывного корпоративного обучения и соответствует логике федеральной концепции развития человеческого капитала. Именно поэтому организаторы заинтересованы в том, чтобы привлечь к участию максимальное число работников.

Прохождение этапа в номинации «Слесарь по ремонту технологических установок». Фото: пресс-служба ООО «РН – Туапсинский НПЗ».

- В локальном этапе конкурса приняли участие десятки человек. Хотелось бы, чтобы активистов, желающих побороться за звание лучших в своем деле, было больше. Ведь в итоге их знания и опыт получают широкое применение и способствуют достижению высокого результата всего предприятия, - отмечает главный инженер ООО «РН - Туапсинский НПЗ» Алексей Петров.

Охрана труда в приоритете

Отметим, что по условиям конкурса у кандидатов для участия не должно быть нарушений норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Этой сфере придается особое значение: с 2018 года с целью реализации политики ПАО «НК «Роснефть» в области промышленной безопасности и охраны труда в конкурсе было выделено отдельное направление, и в этом году восемь сотрудников Туапсинского НПЗ по итогам локального этапа в разных номинациях получили дипломы «За безопасный труд».

- Направление молодое, но уже показывает отличные результаты осознания участниками того, насколько важны вопросы охраны труда и промышленной безопасности. Хочется, чтобы и в дальнейшем каждый вносил свой вклад в создание и сохранение безопасных условий труда для всех работников предприятия, - комментирует заместитель генерального директора ООО «РН - Туапсинский НПЗ» по ПБОТОС Вадим Федоров.

Лучшие из лучших

В целом по результатам теоретических и практических заданий конкурса лучшими по профессии были определены победители в восьми номинациях. Ими стали:

- Алексей Шевелев - «Оператор технологических установок»;

- Артур Мушлян - «Оператор товарный»;

- Мария Петрова - «Машинист компрессорных установок»;

- Павел Мироненко - «Машинист технологических насосов»;

- Константин Павлинов - «Лаборант химического анализа»;

- Роман Албегов - «Слесарь по ремонту технологических установок»;

- Степан Абалмасов - «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики»;

- Сергей Шаповалов - «Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования».

Мастера своего дела

- В 2020 году конкурс проходил в непривычных условиях - меры, введенные для ограничения распространения короновируса, внесли свои коррективы. Было сложнее, чем обычно, но считаю, что и участники, и организаторы хорошо справились со всеми поставленными задачами, - рассказывает заместитель генерального директора ООО «РН - Туапсинский НПЗ» по персоналу и социальным программам Надежда Максименко. - Несмотря на то, что есть и победители, и те, кто не вышел в финал, у нас нет побежденных. Каждый участник - лучший, потому что взял на себя смелость показать свой уровень и достичь большего в своей работе.

Выполнение практического задания на этапе в номинации «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики». Фото: пресс-служба ООО «РН – Туапсинский НПЗ».

Как отмечает Степан Абалмасов, один из победителей, конкурс - это действительно хороший способ показать себя, проверить свои возможности, взглянуть на свою работу со стороны.

- В условиях конкуренции появляется азарт, желание стать лучше, добиться высокого результата. Конечно, признание коллег очень важно, но в первую очередь нужно участвовать для своего профессионального роста и развития. Это дело трудное и серьезное, потому что требует времени и сил на подготовку, но оно того стоит, - уверен Степан Абалмасов.

Итоги локального этапа подведены, но профессиональное испытание еще не завершилось. Победителям предстоит защищать честь завода и звание лучших по профессии в масштабах всей компании "Роснефть".