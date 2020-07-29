2020-07-29T19:22:07+03:00
Общество

На Кубани спаcли пятилетнюю девочку, которую унесло в море на надувном лебеде

Ребенок уснул на матрасе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МЧС по краюФото ГУ МЧС по краю
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Драма разыгралась во второй половине дня 29 июля в районе Ясенской Косы в Приморско-Ахтарском районе. Место тут дикое, непригодное для купания. Но это не остановило отца пятилетней девочки от намерения искупаться в 35-градусную жару.

Пока папа задержался на берегу, девочка взяла надувной матрас в форме лебедя, и зашла в воду. В этом районе моря сильное течение, в считанные минуты здесь раньше уносило даже лодки с рыбаками.

Чуда не произошло и на этот раз. Матрас с ребенком стало быстро уносить от берега. Когда отец спохватился, матрас с девочкой уже еле был виден за волнами. Мужчина бросился в воду спасать малышку, но все никак не мог догнать ее.

Фото ГУ МЧС по краю

Фото ГУ МЧС по краю

- Держись, дочка, я сейчас,- кричал он ей в отчаянии.

Очевидцы происходящего вызвали спасателей. Вызволять из беды им пришлось не только девочку, которую отнесло от берега уже на несколько километров, но и ее папу.

В операции приняли участие 10 человек - спасатели МЧС и Кубань-СПАСа, и 5 единиц техники.

- По прибытии специалисты незамедлительно приступили к спасению ребенка, спустив лодки на воду. В результате около 17.00 девочку нашли спасатели Кубань-СПАС на надувном матрасе на расстоянии 3 км от берега. Ребенок все это время спал. Медицинская помощь девочке не потребовалась. До этого спасатели также подняли на борт лодки отца ребенка, который пытался вплавь догнать матрас с дочкой, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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