Черкасская, Метальникова и Российская: Какие дороги отремонтируют в Краснодаре в 2021 году

В Краснодаре уже третий год идет масштабное обновление дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это время в краевом центре отремонтировали 232 дороги протяженностью почти 300 километров, из них в 2020 году 69 участков и почти 77 километров.

Большой ремонт продолжится и в 2021 году. Работы по графику следующего года могут начать уже осенью. На очереди еще 62 участка протяженностью 79,65 км. Рассказываем, какие дороги еще отремонтируют в Краснодаре в 2020 и 2021 году.

Среди них есть улицы Петра Метальникова, Российская и Черкасская.

Какие дороги отремонтируют в Краснодаре в 2021 году

ул. 2-я Линия от ул. им. Толбухина до ул. Красных Партизан

ул. Азовская от ул. Красных Партизан до дома № 20

ул. Беговая от ул. Российской до ул. 16-й Полевой Участок

ул. Виноградная от ул. Славянской до пр. 2-й Линии

ул. Сочинская от ул. Красных Партизан до ул. Славянской

ул. Центральная от ул. Выгонной до Елизаветинского Шоссе (ст. Елизаветинская)

ул. Доватора от ул. Анапская до ул. 4-я Линия

ул. Тополиная Аллея от ул. Солнечная до дома № 2/1

ул. им. Ленина от ул. Коммунаров до ул. Краснодарская (ст. Елизаветинская)

подъезд к пос. Южный от Ейского шоссе до ж/д переезда перед ул. Железнодорожной

ул. Волжская от ул. Новороссийской до ул. им. Селезнева

ул. 8-го Марта от ул. им. Крупской до ул. им. Фадеева (ПМР)

ул. 8-го Марта от дома № 21 по ул. 8-го Марта до ул. Карасунской (ПМР)

ул. Садовая от ул. Курганной до пр. Северного (ст. Елизаветинская)

ул. 1-я Линия от ул. им. Калинина до ул. Красных Партизан

ул. им. Горького (ПМР) от ул. им. Некрасова до ул. им. Пушкина

ул. Наримановская от ул. Приморской до ул. Ореховой (х. Ленина)

ул. Славянская от пр. 1-й Линии до ул. Виноградная

ул. им. Академика Трубилина от ул. Минская до ул. Красных Партизан

ул. им. Кирова от пер. им. Кировского до ул. 1 Мая (ПМР)

ул. Аэропортовская от ул. им. Фадеева до Восточного обхода

ул. им Бородина от ул. Ялтинской до ул. Волжская

ул. им. Суворова от ул. им. Гоголя до ул. Комсомольская (ПМР)

ул. Производственная от ул. Вокзальной до ул. Войсковой

ул. им. Суворова от ул. им. Седина до ул. Куренной (ПМР)

ул. Брянская от ул. Дальней до ул. им. Гаврилова

ул. Дербентская от ул. Украинская до дома № 87 по ул. Дербентской

ул. им. Кутузова от ул. Промышленной до ул. Казачьей

ул. Южная от ул. Речной до пр. 2-й Нефтезаводской

ул. Станкостроительная от ул. Индустриальной до ул. им. Суворова

ул. им. Петра Метальникова от ул. Российской до ул. Ростовское Шоссе

ул. Дорожная (пос.Индустриальный) от пер. Дорожного до ул. Степной

ул. Магаданская от ул. Евдокимовская до пер. Дорожный

ул. Передовая от дома № 78А до ул. Кругликовской

ул. Академическая от ул. Днестровской до ул. им. Академика Пустовойта

ул. Морская от ул. им. Дзержинского до ул. Аэродромной

ул. им. Максима Горького от ул. им. Братьев Игнатовых до ул. им. Кирова

ул. Бородинская от ул. Горячеключевской до пер. Нового

ул. им. Селезнёва от ул. Новороссийская до ул. Трамвайная

ул. Симферопольская от ул. им. Горького до ул. Новороссийской

ул. им. Дежнёва от ул. Новороссийской до ул. 2-я Заречная

ул. им. Маяковского от ул. Ключевая до дома № 158

ул. им. Янковского от ул. им. Ленина до ул. Промышленной

ул. Карасунская от ул. Железнодорожная до ул. им. Чкалова

ул. им. Гастелло от ул. им. Дзержинского до ул. Волгоградской

ул. Черкасская от ул. Российской до ул. Восточно-Кругликовская

пер. Топольковый от ул. Российская до ул. 1 Мая

пер. Ленинский от ул. Российской до ул. 1 Мая

ул. им. Седина от ул. Ростовское Шоссе до ул. Бульварная

подъезд к НСТ "Кубанская Нива" от Елизаветинского шоссе

ул. им. 70-летия Октября от ул. им. Думенко до Проспекта Чекистов

ул. Постовая от ул. им. Суворова до ул. Октябрьской

ул. им. Захарова от ул. Постовой до моста через р. Кубань

ул. Химзаводская от ул. Береговой до ул. Индустриальной

ул. Песчаная от пр. Песчаного до ул. Индустриальной

ул. им. Баумана от ул. Красных Партизан до пр. Крымский

ул. 2-я Линия Нефтяников от ул. Стахановской до ул. Строителей

ул. Российская от ул. Солнечной до ул. Пригородной

ул. Гимназическая от ул. Кубанской Набережной до ул. Коммунаров

ул. им. Чкалова от ул. Северной до ул. им. Гоголя

ул. Адыгейская Набережная от ул. Майкопской до ул. им. Чехова

ул. им. Лизы Чайкиной от ул. Новороссийской до ул. Сормовской