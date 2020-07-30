2020-07-30T08:25:26+03:00
Общество

Черкасская, Метальникова и Российская: Какие дороги отремонтируют в Краснодаре в 2021 году

Работы планируют начать уже в 2020-м
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Когда в Краснодаре отремонтируют дороги Фото: krd.ruКогда в Краснодаре отремонтируют дороги Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре уже третий год идет масштабное обновление дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это время в краевом центре отремонтировали 232 дороги протяженностью почти 300 километров, из них в 2020 году 69 участков и почти 77 километров.

Большой ремонт продолжится и в 2021 году. Работы по графику следующего года могут начать уже осенью. На очереди еще 62 участка протяженностью 79,65 км. Рассказываем, какие дороги еще отремонтируют в Краснодаре в 2020 и 2021 году.

Среди них есть улицы Петра Метальникова, Российская и Черкасская.

Какие дороги отремонтируют в Краснодаре в 2021 году

ул. 2-я Линия от ул. им. Толбухина до ул. Красных Партизан

ул. Азовская от ул. Красных Партизан до дома № 20

ул. Беговая от ул. Российской до ул. 16-й Полевой Участок

ул. Виноградная от ул. Славянской до пр. 2-й Линии

ул. Сочинская от ул. Красных Партизан до ул. Славянской

ул. Центральная от ул. Выгонной до Елизаветинского Шоссе (ст. Елизаветинская)

ул. Доватора от ул. Анапская до ул. 4-я Линия

ул. Тополиная Аллея от ул. Солнечная до дома № 2/1

ул. им. Ленина от ул. Коммунаров до ул. Краснодарская (ст. Елизаветинская)

подъезд к пос. Южный от Ейского шоссе до ж/д переезда перед ул. Железнодорожной

ул. Волжская от ул. Новороссийской до ул. им. Селезнева

ул. 8-го Марта от ул. им. Крупской до ул. им. Фадеева (ПМР)

ул. 8-го Марта от дома № 21 по ул. 8-го Марта до ул. Карасунской (ПМР)

ул. Садовая от ул. Курганной до пр. Северного (ст. Елизаветинская)

ул. 1-я Линия от ул. им. Калинина до ул. Красных Партизан

ул. им. Горького (ПМР) от ул. им. Некрасова до ул. им. Пушкина

ул. Наримановская от ул. Приморской до ул. Ореховой (х. Ленина)

ул. Славянская от пр. 1-й Линии до ул. Виноградная

ул. им. Академика Трубилина от ул. Минская до ул. Красных Партизан

ул. им. Кирова от пер. им. Кировского до ул. 1 Мая (ПМР)

ул. Аэропортовская от ул. им. Фадеева до Восточного обхода

ул. им Бородина от ул. Ялтинской до ул. Волжская

ул. им. Суворова от ул. им. Гоголя до ул. Комсомольская (ПМР)

ул. Производственная от ул. Вокзальной до ул. Войсковой

ул. им. Суворова от ул. им. Седина до ул. Куренной (ПМР)

ул. Брянская от ул. Дальней до ул. им. Гаврилова

ул. Дербентская от ул. Украинская до дома № 87 по ул. Дербентской

ул. им. Кутузова от ул. Промышленной до ул. Казачьей

ул. Южная от ул. Речной до пр. 2-й Нефтезаводской

ул. Станкостроительная от ул. Индустриальной до ул. им. Суворова

ул. им. Петра Метальникова от ул. Российской до ул. Ростовское Шоссе

ул. Дорожная (пос.Индустриальный) от пер. Дорожного до ул. Степной

ул. Магаданская от ул. Евдокимовская до пер. Дорожный

ул. Передовая от дома № 78А до ул. Кругликовской

ул. Академическая от ул. Днестровской до ул. им. Академика Пустовойта

ул. Морская от ул. им. Дзержинского до ул. Аэродромной

ул. им. Максима Горького от ул. им. Братьев Игнатовых до ул. им. Кирова

ул. Бородинская от ул. Горячеключевской до пер. Нового

ул. им. Селезнёва от ул. Новороссийская до ул. Трамвайная

ул. Симферопольская от ул. им. Горького до ул. Новороссийской

ул. им. Дежнёва от ул. Новороссийской до ул. 2-я Заречная

ул. им. Маяковского от ул. Ключевая до дома № 158

ул. им. Янковского от ул. им. Ленина до ул. Промышленной

ул. Карасунская от ул. Железнодорожная до ул. им. Чкалова

ул. им. Гастелло от ул. им. Дзержинского до ул. Волгоградской

ул. Черкасская от ул. Российской до ул. Восточно-Кругликовская

пер. Топольковый от ул. Российская до ул. 1 Мая

пер. Ленинский от ул. Российской до ул. 1 Мая

ул. им. Седина от ул. Ростовское Шоссе до ул. Бульварная

подъезд к НСТ "Кубанская Нива" от Елизаветинского шоссе

ул. им. 70-летия Октября от ул. им. Думенко до Проспекта Чекистов

ул. Постовая от ул. им. Суворова до ул. Октябрьской

ул. им. Захарова от ул. Постовой до моста через р. Кубань

ул. Химзаводская от ул. Береговой до ул. Индустриальной

ул. Песчаная от пр. Песчаного до ул. Индустриальной

ул. им. Баумана от ул. Красных Партизан до пр. Крымский

ул. 2-я Линия Нефтяников от ул. Стахановской до ул. Строителей

ул. Российская от ул. Солнечной до ул. Пригородной

ул. Гимназическая от ул. Кубанской Набережной до ул. Коммунаров

ул. им. Чкалова от ул. Северной до ул. им. Гоголя

ул. Адыгейская Набережная от ул. Майкопской до ул. им. Чехова

ул. им. Лизы Чайкиной от ул. Новороссийской до ул. Сормовской

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре
На Таймыре начался полевой этап работ Большой Норильской экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование российской Арктики. Оно ляжет в основу новой концепции и принципов хозяйствования в арктической зоне
«После матча меня встретил ОМОН»: верному фанату «Крыльев Советов» запретили ходить на футбол из-за маски на подбородке
Дмитрий Мартынов поддерживает клуб уже 20 лет, последний его визит на «Самара Арену» закончился судебными разбирательствами, штрафом и «баном»
Новости 24
Заммэра Армавира оштрафовали на 140 тысяч рублей за «забывчивость»
В Белореченске гость насмерть забил хозяина квартиры
В Краснодаре с исторических зданий сняли 50 рекламных вывесок
Губернатор Кубани поручил мэру Сочи проверить законность строительства в лесном массиве микрорайона Бытха
На таможне в Сочи в грузовике найдены десятки контрабандных смартфонов
В Краснодаре женщину за призывы к экстремизму отправили на принудительное лечение
В Краснодаре до конца года откроют новый детский сад в микрорайоне Гидростроителей
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
Сбербанк зафиксировал рекордное количество транзакций в транспорте Сочи
На Кубани нашли пропавшую девушку спустя неделю
В Сочи сносят шесть самостроев
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 30 июля увеличилось на 98
Температура воды в Черном море 30 июля 2020: теплее всего у берегов Туапсе
В Анапе казаки и полицейские прошли рейдом по нелегалам из Африки
В Краснодаре откроют бассейн-долгострой в Юбилейном микрорайоне
Судье, заявившей, что она «супер-телочка», не вернут мантию
В Краснодарском крае ужесточают контроль за масочным режимом
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа
В Краснодарском крае 5-летнюю девочку унесло в Азовское море на надувном матрасе
В Сочи проверяют правила перевозки детей в автомобилях
В Геленджике подвели итоги Черноморского питчинга дебютантов-2020
Экспорт мясо-молочной продукции на Кубани в 2020 году вырос вдвое
Не менее половины жителей Кубани планируется привить от гриппа в 2020 году
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
В Краснодаре с 1 по 4 августа временно отключат фонтаны
В Анапе перевернулся прогулочный катер с 10 туристами
День ВДВ 2020 в Краснодаре: отметим праздник, но без фонтанов
Виновник ДТП с двумя жертвами на Кубани получил 13 лет тюрьмы
Мошенница в Интернете облапошила жительницу Краснодара на 140 тысяч