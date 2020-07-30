2020-07-30T10:33:03+03:00
Карта Кубани

На Кубани разыскивают мужчину с высоким давлением и больным сердцем

Последний раз его видели в июне в Геленджике
Виталий КАРНАУХ
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Разыскивается Юрий Чесноков.Разыскивается Юрий Чесноков.
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В редакцию «Комсомольской правды» - Кубань» обратилась Галина Токмакова – сестра разыскиваемого мужчины. Женщина рассказала, что ее брат – 68-летний Юрий Чесноков – пропал и не выходит на связь.

- Юра родился в Пермской области 21 июля 1952 года, - рассказывает сестра. – В последнее время проживал на Кубани, в Геленджике по улице Озерной в многоквартирном доме.

С 3 по 19 июня мужчина находился в неврологическом отделении геленджикской больницы. После выписки на связь не выходил. К слову, Юрий – кандидат экономических наук.

- Он невысокого роста, коренастый, темного цвета волосы, бородка, усы, плохо видит и носит очки. Имеет высокое давление и больное сердце, - продолжает Галина Токмакова.

20 июля женщина обратилась к полицейским города-курорта, однако до сих пор нахождение мужчины неизвестно.

- Я очень жду его и надеюсь, что с братом все хорошо. Если кому что-либо известно о Юрии Чеснокове, прошу, сообщите в редакцию или в полицию, - заключила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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