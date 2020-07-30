Эксперты советуют спасаться от коронавируса в Анапе

Пандемия коронавируса заставила многих людей в разных уголках мира посмотреть на жизнь по-новому. Ведь кризисные периоды - это время возможностей, которые важно заметить и не упустить.

Последние исследования показывают, что жители России после закрытия границ обратили свой взор на Черноморское побережье. Туры в Сочи, Геленджик и Анапу забронированы до сентября, а количество запросов по фразе «жилье у моря» в поисковиках увеличилось десятикратно.

АНАПА В ТОПЕ

Специалисты отмечают, что спрос растет не только на туристические путевки и бронирования в отелях. Существенно вырос интерес к недвижимости в курортных районах.

Фото: ООО "Новый Лазурит"

В число самых привлекательных городов для переезда наряду с Сочи и Геленджиком входит Анапа, где пока еще есть возможность обзавестись собственным домом или землей у моря за разумные деньги.

Именно здесь сосредоточены земельные активы крупнейшего лэнд-девелопера на Черноморском побережье - Управляющей компании «Перспектива». А это более 1600 гектаров от Анапы до Утриша, размежеванных на участки площадью от четырех соток до десятков гектаров для строительства как частных домов, так и развлекательных и гостиничных комплексов.

Часть участков расположена вдали от курортной суеты, но в шаговой доступности от природных достопримечательностей, например, популярного Кипарисового озера в Сукко, виноградников.

УК «Перспектива» занимается созданием инфраструктуры загородных поселков. На территорию проводится электричество, строятся дороги. Есть также проекты, где будет централизованное водоснабжение. Покупателю участка остается только нанять бригаду для строительства дома.

ТЕРРАСА С ВИДОМ НА МОРЕ

Фото: ООО "Новый Лазурит"

Тем, кто далек от мыслей о собственном доме и кому по душе готовые решения, стоит обратить внимание на удивительный ЖК «Резиденция Анаполис». Это жилой комплекс бизнес-класса с закрытой охраняемой территорией, расположенный на первой береговой линии Черного моря в восьми километрах от Анапы. А до заповедных земель Утриша отсюда всего три километра. В проекте, аналогов которому нет даже в Краснодарском крае, 29 домов высотой в 7 и 8 этажей, жильцы 10 из них уже получили свои ключи. Еще 12 жилых корпусов будут сданы в ближайшее время.

Отсюда до пляжа Варваровки, горячо любимого дайверами за чистоту морской воды, всего 300 метров. Идеальный вариант курортного жилья для того, чтобы проводить здесь время с друзьями или семьей и не переживать в течение года о коммунальных заботах, которые берет на себя управляющая компания.

Территория комплекса окружена уникальным можжевеловым лесом. Проектом предусмотрены два бассейна для детей и взрослых. Жизнедеятельность жилого комплекса обеспечивает собственная ресурсоснабжающая организация. Построены головные водозаборные сооружения и водопровод, возведены котельная и локальные очистные сооружения.

Выбор планировок необычайно широк, доступно более 30 вариантов. Есть квартиры-студии с балконами или без них, а также однокомнатные и двухкомнатные квартиры разной площади. На верхних этажах, откуда открываются лучшие виды на побережье, расположены квартиры с террасами площадью от 40 до 60 квадратных метров. И даже чистовая отделка представлена в двух вариантах - авангард и классика.

Коммерческий директор УК «Перспектива» Анна Гончарова. Фото: ООО "Новый Лазурит"

Анна Гончарова, коммерческий директор УК «Перспектива»:

— По обоим нашим проектам мы наблюдаем существенный рост покупательской активности. Прожив весну в условиях карантина, когда от дома нельзя было отойти дальше 100 метров, люди пересмотрели приоритеты. Жить ближе к природе, в районах с благоприятной экологией и мягким климатом, - вот основной запрос наших клиентов. Как бы ни развивались события в будущем, покупка квартиры или земельного участка у моря - самое правильное вложение средств. Кроме того, это выгодные инвестиции, так как недвижимость на Черноморском побережье постоянно растет в цене.

ПЕРЕЕЗД ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ

По подсчетам Циан, количество поисковых запросов на покупку готовой квартиры у моря в Краснодарском крае со стороны жителей других регионов в 2020 году увеличилось на 30%. А когда-нибудь переехать жить к морю мечтают 60% россиян.

Фото: ООО "Новый Лазурит"

Собственное жилье на побережье открывает возможность провести любые выходные у моря, не беспокоясь о том, что все номера в отелях и гостиницах заняты. Насладиться падающим за водную гладь горизонта солнцем с балкона собственной квартиры или дома и вовсе бесценно.

- Недвижимость на черноморском побережье обладает хорошим инвестиционным потенциалом, учитывая непрерывно растущий спрос на нее. Прогнозируемый рост цен перекрывает проценты по ипотеке, поэтому многие наши клиенты рассматривают квартиры и участки у моря как возможность выгодно вложить средства. Наши клиенты отмечают, что содержание курортной недвижимости в России обходится дешевле, чем на Кипре, в Турции или Испании, - говорит Владимир Карлов, специалист краснодарского агентства недвижимости.

Застройщик ООО «Новый Лазурит», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.