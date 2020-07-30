2020-07-30T15:57:11+03:00
Происшествия

На Кубани взорвалась фура на дороге

Клубы черного дыма были видны за несколько километров [видео]
Виталий КАРНАУХ
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В Тихорецком районе сгорела фура.В Тихорецком районе сгорела фура.
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В Тихорецком районе Краснодарского края ЧП – близ станицы Юго-Северной прямо на трассе сгорела фура. Клубы дыма были настолько большими, что их видели в радиусе нескольких километров.

Мощный взрыв в фуре на Кубани.

Звонок о пожаре поступил на пульт диспетчера Тихорецкого пожарно-спасательного гарнизона в 12:41. Очевидцы сообщили, что на федеральной автодороге «Кавказ» горит грузовик. К месту ЧП незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России.

На месте работали пожарные.

На месте работали пожарные.

- В 12:52 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошло возгорание грузового автомобиля на общей площади 30 кв. м, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении принимали участие 14 огнеборцев личного состава, а также три единицы техники. В ведомстве отмечают, что было подано 2 ствола СВД, а также 2 пенных ствола ГПС-600.

Локализовать огонь удалось лишь в 13:49, в 14:10 горящую фуру потушили. Спасти автомобиль не удалось, судя по фотографиям, он выгорел до основания.

От машины ничего не осталось - все выгорело.

От машины ничего не осталось - все выгорело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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