Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 июля 2020: режим повышенной готовности продлен до 21 августа

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 31 июля. Ситуация с заболеваемостью в регионе продолжает оставаться напряженной. За последние сутки отмечено 98 новых случаев. Это максимальное значение за последние два месяца.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 8170 человек, из них 616 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 143,9. Выздоровели 7000 пациентов, в том числе за последние сутки 82 человека. 110 человек спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 24 пациента, еще один – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Статистика коронавируса в Краснодаре Графика: Яндекс

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 августа. Все это время на территории региона следует соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в местах скопления людей.

Контроль за соблюдением мер предосторожности усилят, а также более тщательно будут проверять режим самоизоляции тех, кто находится на амбулаторном лечении.

На карантине рекомендовано оставаться всем людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

Коронавирус в Анапе 31 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа - трое новых заболевших.

Коронавирус в Сочи 31 июля 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 15.

Коронавирус в Геленджике 31 июля 2020

В Геленджике за последние сутки два инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 31 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки нет заболевших.

Коронавирус в Ейске 31 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа выявили одного больного.