Краснодарский край готов помочь пострадавшим в жутком ДТП в Крыму

Краснодарский край готов помочь пострадавшим в жутком ДТП в Белогорске.

- Ужасная трагедия произошла в Крыму. Разбился микроавтобус, который следовал из Краснодара в Севастополь, 8 человек погибли. Есть пострадавшие, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь.

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Кроме того, при необходимости власти Кубани направят санавиацию и проведут консультацию по телемедицине.

Напомним, авария произошла на трассе «Таврида». На дороге столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и КаМАЗ. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Он занимался частным извозом на транспорте, зарегистрированном в Краснодарском крае.

По некоторым данным, водитель иномарки уснул за рулем и допустил столкновения со стоявшим на обочине грузовиком.

На борту было 15 человек, из них восемь погибли. В автобусе были двое детей, они не пострадали.