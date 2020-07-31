В Сочи крупный лесной пожар в не могут потушить почти сутки

В Сочи часть территории нацпарка охватил крупный лесной пожар. Первое сообщение о возгорании поступило 30 июля в 19:00. Огонь охватил пол гектара леса в Головинском участковом лесничестве Лазаревского района курорта. Из-за затяжной засухи здесь вспыхнула лесная подстилка и листва.

К месту происшествия были оперативно направлены необходимые силы и средства. Фото пресс-службы Сочинского национального парка

- К месту происшествия были оперативно направлены необходимые силы и средства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по связям с общественностью ФГБУ «Сочинский национальный парк». - В тушении задействовали 15 человек, две единицы техники, восемь воздуходувок. На данный момент огонь локализован.

Ситуацию усугубляет сухая ветреная погода. Фото пресс-службы Сочинского национального парка

Но ситуацию усугубляет сухая ветреная погода. По ситуации на вторую половину дня 31 июля общая площадь пожара достигла 3,2 гектаров. Огнем охвачены 300 квадратных метров лесной зоны.

- В ликвидации огня задействованы 39 человек, а также восемь машин, 13 воздуходув и другое необходимое оборудование Сочинского национального парка. Кроме того, в тушении принимают участие огнеборцы МЧС России по Краснодарскому краю - 9 человек и 3 единицы техники, - обратила внимание представитель пресс-службы. – По пять человек и по одной единицы техники - Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и МКУ «Служба спасения Сочи».

Самое главное - не допустить распространения огня. Фото пресс-службы Сочинского национального парка

Сотрудники Сочинского национального парка, и других служб делают все возможное, чтобы для не допустить распространения огня.