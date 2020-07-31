Женский футбольный клуб «Краснодар»: что о нем известно

Женский футбольный клуб «Краснодар» готовится сыграть свой первый официальный матч. 1 августа в 1 туре Суперлиги «горожанки» на выезде сойдутся с «Локомотивом».

О создании женской команды «Краснодар» объявил еще в феврале.

- В ФК «Краснодар» неоднократно обращались и РФС, и Администрация Краснодарского края по поводу создания женской футбольной команды. Это для нас немного непривычно, и нам понадобилось время для принятия такого решения. Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, мы согласились финансировать женскую футбольную команду, - говорилось в заявлении «Краснодара».

Новую команду создали на базе хорошо известной «Кубаночки». Команду возглавила Татьяна Зайцева. В качестве тренера «Кубаночки» она трижды становилась финалисткой Кубка России, а в прошлом году завоевала бронзовые медали чемпионата России.

- Я пригласила в новую команду игроков, в которых я уверена и с которыми я работала. Среди них есть игроки национальной, молодежной сборных, опытные игроки, которые провели более 200 матчей. Женские соревнования получают новый толчок в развитии, сезон обещает быть интересным, - говорит Татьяна Зайцева.

СОСТАВ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «КРАСНОДАР»

Вратари: Татьяна Щербак, Наталья Становова, Елена Кочнева;

Защитники: Даниэла Басаева, Виктория Клочко, Анна Десятник, Насиба Гасанова, Яна Воробьева;

Полузащитники: Полина Органова, Снежана Ястребинская, Анна Синько, Екатерина Фролова, Алина Лихота, Наталья Соколова, Медея Жаркова, Яна Чуб (капитан), Ангелина Лазутова, Карина Самойленко, Наталья Солодкая;

Нападающие: Елена Костарева, Виктория Шкода, Юлия Анисимова, Алена Гусева.

Главный тренер: Татьяна Зайцева.

Старший тренер: Елена Порожнюк

Тренер вратарей: Игорь Фильченко.

О ЖЕНСКОЙ СУПЕРЛИГЕ

Традиционно женский чемпионат России начинается весной, но в этом году его старт был сдвинут на август. Из-за этого Суперлига пройдет в два круга, а не в три, как в прошлом сезоне. За четыре месяца клубы сыграют 14 туров, к которым добавятся кубковые поединки и отборочные встречи чемпионата Европы.

В турнире примут участие восемь команд: ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» (все – Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ», «Енисей» (Красноярск) и «Краснодар».

В первом туре 1 августа «Краснодар» сыграет против «Локомотива» на «Сапсан Арене». Начало в 18:00 по московскому времени. Все матчи женской Суперлиги будут показаны в прямом эфире на youtube-канале РФС.