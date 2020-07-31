Собака спаслась, а хозяева погибли: в Крыму сотрудница МВД приютила пса из попавшего в аварию автобуса

После автокатастрофы в Крыму, жертвами которой стали девять пассажиров, потерялась собака. Маленького черного пса обнаружили в маршрутке. Он был жив, но жутко напуган. «Четвероногий» друг боялся людей в форме – они из искореженной машины его вытащили с трудом.

- Я работаю в Белогорском райотделе полиции, днем пса привезли к нам. Мы не знали, чей он. Но я сразу сказала, что на улицу его нельзя выбрасывать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» местная жительница Виктория.

Именно она и начала распространять объявление в соцсетях, чтобы разыскать семью, в которой раньше жила красавица.

Фото: ГУ МЧС по Крыму.

«Собака жива, цела и невредима. Ищем хозяев или их родственников. Может быть, владельцы в больнице. Может, другие пассажиры знают, с кем ехала собака. Хотя бы ее имя. Временно собаку оставила у себя, она умная и воспитанная, а еще очень ухоженная. Не бросайте ее. С доставкой помогу» - написала Виктория.

Уже через несколько минут телефон женщины просто не умолкал - такой начался шквал звонков.

- Очень много обращалось людей, которые хотели забрать пса к себе. Но я извинялась и всем отвечала, что верну только хозяевам и их близким, - продолжает рассказывать Виктория. – В итоге меня набрала девушка, близкий друг семьи, в которой жила собака.

Пес не пострадал.

Как оказалось, «четвероногий» ехал на отдых вместе со своими хозяевами – девушкой и ее молодым человеком. В ДТП они трагически погибли. Преданный пес, кажется, не хотел в это верить – никак не мог отойти от машины...

- Девушка сказала, что мать погибшей обязательно заберет к себе собаку. Сейчас им нужно время, чтобы уладить некоторые вопросы. Сами понимаете, такая трагедия произошла, - говорит Виктория. – Пока собака останется у меня. Родные могут за нее не переживать. Как только у них получится, я передам им пса.