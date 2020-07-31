2020-07-31T22:52:34+03:00
Происшествия

Взрыв на газозаправочной станции в Краснодарском крае: сгорели две машины, три человека пострадали

На месте работают пожарные [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: очевидцев ЧП.Фото: очевидцев ЧП.
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Вечером 31 июля прогремел взрыв на газовой заправке в станице Васюринской Динского района Краснодарского края. По словам очевидцев, сначала было видно, как поднимаются черные клубы, уже через минуту огонь охватил здание АЗС.

Проезжающие мимо водители достали телефоны и стали снимать происходящее на видео. В этот самый момент произошел сильный взрыв.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

- В 19:09 поступило сообщение о сильном запахе газа на автогазозаправочной станции расположенной на 26-м километре трассы КраснодарКропоткин, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что огонь охватил 300 квадратных метров площади. Загорелись и припаркованные у заправки автомобили - от взрыва пострадали две машины.

Известно, что в 20:02 пожар удалось локализовать, в 20:20 открытый огонь ликвидировали. В 20:35 возгорание полностью потушили.

По предварительной информации, пострадали три человека. Они получили сильные ожоги. Их госпитализировали в местную ЦРБ.

- На тушение пожара привлекли 44 человека и 14 единиц техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС. - Подано 3 ствода "Дельта" на тушение. Ситуация находится на особом контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Что стало причиной взрыва, пока не ясно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следователи выясняют обстоятельства взрыва на газовой заправочной станции

После ЧП организована доследственная проверка.

- В результате хлопка пострадали трое граждан. Пострадавшие госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, сама заправочная станция повреждена.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем и следователем-криминалистом, привлечены сотрудники газовой службы.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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