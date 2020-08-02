Туристам рассказали об опасности отдыха на Черном море

Закрытые из-за коронавируса границы не помешали жителям России отправиться в отпуск. Соскучившиеся по морю и жгучему солнцу туристы рванули на побережье. Большинство выбирают ленивый отдых на пляже. Беззаботность туристов ежегодно становится настоящей головной болью не только спасателей, но и врачей ближайших больниц. Поранить ногу об острые камни - полбеды, гораздо страшнее нарваться на неприятности от местной флоры и фауны.

Так какие риски ждут туристов на пляжах Черноморского побережья? И как обезопасить себя на курорте?

1. Примочки с побочкой

Любимое занятие тех, кто приезжает на отдых в Анапу, спа-процедуры на пляже. Например, маски и примочки из водорослей, выловленных тут же, у берега. Среди туристов бытует мнение, что в морской тине большое содержание йода, что очень полезно для суставов.

На деле, говорят специалисты, такая процедура - эффект плацебо. Косметологи же считают, что такие примочки даже опасны.

Гниющие водоросли отпускники используют в качестве лечебного средства от боли в суставах. Фото: Михаил ПОПОВ.

- После каждого цветения водорослей наступает гниение их останков. Ни в коем случае не наносите тину на лицо – так можно занести инфекцию! - говорит косметолог Екатерина Алфанова. - Так что лучше все же отказаться от затеи «подлечиться на пляже» и довериться врачам. Тем более, что санаториев на побережье Крыма и Краснодарского края очень много. В которых предлагают различного вида лечение.

2.Ядовитый аромат

С конца июня в Сочи начинают цвести олеандры. Эти пушистые кусты с яркими розовыми цветами можно увидеть в Дендрарии и на диких пляжах курорта. Туристы срывают цветки, которые носят на одежде или вплетают в волосы. Но внешность обманчива - главное летнее украшение города очень опасно.

- Все части растения, независимо от сорта, крайне токсичны! – предупреждают в Сочинском нацпарке. - Даже вдыхание аромата цветов может привести к кратковременной интоксикации, головной боли и тошноте. Ядовитым считается и мед от пчел, собиравших пыльцу с олеандра.

От их аромата буквально голова идет кругом. Фото: Сочинский национальный парк

Чего говорить, войско Александра Македонского во время похода понесло огромные потери, когда решило пожарить мясо на олеандровых ветках.

Поэтому не стоит близко подходить к коварному растению и уж тем более вдыхать его аромат. Если же почувствуете, что у вас нарушилось дыхание, участилось сердцебиение и появилось чувство тяжести в груди, срочно обратитесь к врачу. При сильном отравлении могут возникнуть даже слуховые и зрительные галлюцинации.

3. Жалят без разбора

Самую главную опасность представляют обитатели морских глубин. Те, кто думает, что бояться на побережье Черного моря некого, сильно ошибаются. Если в воде заметите желеобразную массу с фиолетовым оттенком, то гребите подальше, - это медуза-корнерот. Обитает она у побережья в Крыму в Сакском районе и под Судаком, но больше ее на территории Краснодарского края на участке от Геленджика до Анапы.

В некоторых случаях после встречи с медузой туристы теряют сознание.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- С середины июля она увеличивается в размерах и становится особенно жгучей. Крупная, с синевато-розоватым куполом и плотными щупальцами, которые и представляют опасность, - рассказывает член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Если на нее наплыть и случайно дотронуться, ужалит так, что мало не покажется. Кстати, ожог, если нежная кожа, можно получить и от выброшенных на берег медуз.

Хорошо, если турист отделается кратковременным зудом и легким чувством жжения. Зачастую после неприятной встречи с медузой у человека наблюдается озноб и повышение температуры. В некоторых случаях можно и сознание потерять.

Биологи рекомендуют не трогать медуз и уж тем более не использовать их в качестве игрушки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поэтому после встречи с такой медузой сразу вызывайте врача, а лучше вообще не имейте с ней дел – обплывайте стороной.

4. Не мурчит, но бьет

Еще один неприятель - скат-хвостокол, которого еще называют морским котом. В отличие от пушистых, что обитают у нас дома, не мурчат, зато может ударить. Прописка у скатов-хвостоколов на песчаном мелководье в Анапе и Туапсе. Каждый год в местные больницы обращаются туристы, случайно наступившие на опасного морского обитателя. А эти котики весь день просто лежат на дне моря, бывает, зарываются в песок.

Один удар и ты пропал! Фото: Музей Национального научного центра морской биологии ДВО РАН

- Если ската случайно потревожить, то он расценит это как нападение и начнет защищаться. Для этого будет использовать свой хвост, на котором располагается колючка. Шип снабжен зубцами, а его бороздки содержат яд. Один удар от ската - и букет неприятных ощущений обеспечен, - объясняет биолог Вениамин Голубитченко.

Попасть под ноги может и скорпена, обитающая, в основном, в каменистых местах. Тело этой рыбы усыпано опасными шипами-колючками. Яд достаточно сильный, чтобы вызвать сильные болезненные ощущения и аллергическую реакцию у тех, кто станет ее жертвой. И после встречи с ней тоже нужно вызвать врача, а не пить лекарства от аллергии.

Попасть под ноги отдыхающих может и скорпена, встреча с которой оставляет «незабываемые впечатления». Фото: Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природного заповедника РАН.

5. Смотри под ноги!

Но, пожалуй, самая коварная рыба - малый дракончик, который населяет прибрежные воды Анапы и Витязево. Его яд более опасен, чем, например, скорпены и ската-хвостокола.

На дне популярных песчаных пляжей эту рыбу не найти – уж сильно любит покой. Так что будьте осторожны, если решите отправиться на безлюдный берег. Чаще всего у туристов, пораженных морским дракончиком, начинаются головные боли, обильное потоотделение, развивается лихорадочное состояние, возможен даже паралич рук и ног.

Биологи говорят, что яд у дракончика находится на спинном плавнике. Активен он даже у мертвой рыбы, поэтому ни в коем случае его нельзя трогать. И тогда валяние на пляже как дракончика, так и туриста, пройдет спокойно. Главное, не трогать местных обитателей.

НА ЗАМЕТКУ

Тягун утянул? Расслабьтесь!

Подводные течения тоже доставляют туристам неудобства. Пострашнее живности на побережье - непогода. Море часто штормит, из-за этого в воде часто образуются тягуны. Это мощные подводные течения, которые опасны тем, что «идут» от берега в море. Так что трудно придется тому, кто попадет в их «объятья».

Инфографика: Алексей СТЕФАНОВ

- Справиться с тягуном не могут даже спортсмены. Чего говорить о пожилых людях или детях. Поэтому, если на пляже запрещено купаться, то лучше в воду на заходить, - рассказывают спасатели. - В случае, если вы оказались во власти опасного течения, то ни в коем случае не сопротивляйтесь. Гребя к берегу, вы лишь потеряете сил, но с места толком не сдвинетесь. Поэтому просто расслабьтесь и плывите вбок, пока опасный участок не закончится.