День ВДВ 2020 в Новороссийске: лучшие фото праздника

В городе-герое отметили день ВДВ. Это профессиональный праздник не только нынешних «голубых беретов», но и военнослужащих запаса воздушно-десантных войск, потому что «бывших десантников не бывает».

- Никто кроме нас! - такой девиз у российских воздушно-десантных войск. Фото: Виталий ТИМКИВ.

Увы, из-за введенных в регионе ограничений по коронавирусу отметить 90-ю годовщину со дня образования ВДВ пришлось без традиционных концертов и массовых гуляний. Но праздник все же устроили. На полигоне «Раевский» в Новороссийске военнослужащие десантно-штурмового горного соединения показали всю мощь десантной силы и высокое боевое мастерство.

Укладка парашюта - это целое искусство. Фото: Виталий ТИМКИВ.

- С самого утра на полигоне выступал вокально-инструментальный ансамбль группа «Синева», а также военной оркестр десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, - рассказывают в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Инсценировка боя всегда привлекает внимание зрителей и фотографов. Фото: Виталий ТИМКИВ.

Крылатая пехота, войска дяди Васи, как только не называют гвардейцев-десантников, но военнослужащие в голубых беретах и тельняшка неизменно славятся своим мужеством и умением выходить из любой сложной ситуации. Они не горят в огне и тонут в воде.

Обязательная часть праздничной программы - военно-спортивные показательные выступления. Фото: Виталий ТИМКИВ.

Обязательная часть праздничной программы - военно-спортивные показательные выступления принесли зрителям и участникам и немало волнующих моментов.

На торжестве можно блеснуть навыками боевых единоборств. Фото: Виталий ТИМКИВ.

Надолго запомнится мастерски исполненный оборонительный бой усиленной десантно-штурмовой роты.

Особую нотку в праздник внесла грозная боевая техника, которая продемонстрировали боеспособность российских воздушно-десантных войск. Подразделение артиллерийского полка выполнило боевую стрельбу из 2с9 «Нона-С» и гаубичного орудия «Д-30», после чего танки Т-72Б3 125-милимитровами снарядами произвели огонь и показали «Танковую карусель».

Особую нотку в праздник внесла грозная боевая техника. Фото: Виталий ТИМКИВ.

- А еще прошло десантирование личного состава с вертолета МИ-8 с высоты 1600 метров на специальной парашютной системе Арбалет-2, - добавляют в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Разведчики выполнили захват охраняемого объекта и продемонстрировали мастерство рукопашного боя.

Девчатам к лицу головные уборы голубого цвета. Фото: Виталий ТИМКИВ.

Кстати, День ВДВ в городе-герое считает своим не только сильный пол, но представительницы прекрасной половины человечества.