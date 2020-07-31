Крупные предприятия АПК объединили усилия в борьбе с перегрузом при перевозках сельхозкультур

ООО «Мирогрупп Ресурсы» сообщает о присоединении 31 июля 2020 года к Меморандуму участников рынка сельскохозяйственной продукции о противодействии нарушению весогабаритных норм при грузовых автомобильных перевозках.

Документ предусматривает ряд мер, предпринимаемых крупными предприятиями агропромышленного комплекса, направленных на борьбе с незаконными перевозками сельхозпродукции автотранспортом с перегрузом.

Напомним, меморандум был создан Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК. По мнению разработчиков, намеренный перегруз автомобилей при транспортировке сельхозпродукции (в частности масличных и зерновых культур) серьезно бьет по экономике, вызывая целую цепочку негативных последствий. Одно из них – преждевременный износ асфальтового покрытия дорог. Кроме того, недобросовестные предприниматели существенно экономят на незаконной логистике, делая честную конкуренцию практически невозможной. Такая ситуация приводит к серьезным коррупционным нарушениям, а это препятствует развитию рынка.

Все предприятия АПК, подписавшие меморандум, обязуются не нарушать правил перевозок и не искажать сведений о них. Согласно документу, при отправке груза будут строго соблюдены вестовые нормы, в противном случае перевозчики не станут доставлять продукцию с превышением массы, а терминалы откажут в приемке такой партии.

Поддерживая заявленные цели Меморандума, компания «Мирогрупп Ресурсы» надеется на их безусловное достижение и незамедлительный положительный эффект для рынка грузовых автомобильных перевозок от реализации принятых на себя участниками Меморандума обязательств.