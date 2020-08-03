Мурашко: Туристы в Сочи и Абхазии без медпомощи не останутся

В Сочи побывал с рабочей поездкой министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он рассказал журналистам, что российские медики предпринимают максимум усилий, чтобы обезопасить от коронавируса туристов не только на Черноморском побережье Краснодарского края, но и в Абхазии.

-В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ, - отметил глава ведомства.

По его словам, на этой неделе выедут туда специалисты дополнительно.

-Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей - туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии, - заявил Михаил Мурашко.

По его словам, министерство здравоохранения осуществляет постоянные инспекции и смотрит готовность и оказание медицинской помощи пациентам в этот сложный период.

-Сегодня поскольку высокий сезон в Сочи и поступают сюда пациенты из числа местных жителей и отдыхающих, то мы сегодня выехали с инспекцией по готовности качества оказания медицинской помощи на территории города Сочи, - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что в Сочи установлен компьютерный томограф для проведения диагностики.

-Мы инспектируем в том числе объемы производимых тестирований на коронавирус в лабораториях, - сказал Михаил Мурашко. - Сегодня персонала и лекарственных препаратов в достатке, реанимационные койки имеют свободные места. Поэтому этот комплекс мероприятий, который сегодня здесь проводится, он направлен на то, чтобы максимально обезопасить и создать условия для качественного оказания медицинской помощи, для качественного отдыха.