На директора управляющей компании из Краснодара завели уголовное дело

Очередное громкое уголовное дело завели в краевой столице. Поводом стали долги управляющей компании перед тепловиками.

- По договору мы поставляем Жилищно-эксплуатационной компании коммунальные ресурсы для нужд горячего водоснабжения и отопления, а УК обязана оплачивать поставленные ресурсы в полном объёме, - рассказывает директор по сбыту АТЭК Дмитрий Середенко. - Причём, собранные с жителей средства обязаны направлять поставщику в течение суток после получения!

На практике некоторым управляющим компаниям проще собрать с народа денежки и положить в банк, либо и вовсе потратить на свои нужд. К примеру, краснодарская управляющая компания, которая обслуживает многоквартирных дома на ул. Хабибуллина, 6, 11, 13, 15 и ул. Пешкова, 7, накопила перед тепловиками долгов почти на миллион целковых! Жители в недоумении, ведь население рассчитывается по платежкам практически день в день каждый месяц! А в итоге в этом районе не на что менять трубы:

- Из-за неплатежей ставится под угрозу бесперебойное обеспечение подачи услуг по горячему водоснабжению и отоплению конечным потребителям населению, в том числе гражданам, добросовестно оплачиваощим коммунальные услуги, - констатирует генеральный директор АТЭК Андрей Ловчиков. - В связи с этим мы подали заявление в Управление МВД Росии по Краснодару.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару провели проверку и нашли много странностей.

- Исследование бухгалтерской документации ООО «Краевая Жилищно- Эксплуатационная компания» показало, что только за 15 месяцев, начиная с 1 июля 2018 года руководство ООО, злоупотребляя доверием тепоовиков, полученные от населения денежные средства в общей сумме 825 348 рублей в счет оплаты за поставленную тепловую энергию, использовал на иные цели, - комментируют в ОБЭП.

По данному факту Следственном управление УМВД по Краснодару возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ. Это значит, что за пользование денежными средствами управленцев могут посадить лет на пять. А значит, они присоединяется к своим горе-коллегам: за долги перед тепловиками руководители управляющих компаний Краснодара, Новороссийска и Майкопа уже получали реальные сроки до шести лет лишения свободы. Сейчас служители Фемиды вовсю разбирают аналогичные дела в Краснодаре с участием УК "Европа-2", в Майкопе - по УК "Чкаловский". А коммунальщики собирают материалы для подачи в правоохранительные органы ещё на 20 управляющих компанийи.

- Мы активно готовимся к зиме, ремонтируем сети, котельные, это требует значительных материальны з вложений. В то же время просроченная задолженность только по Краснодару превышает 700 миллионов рублей, а в целом по краю и в Майкопе - свыше 1.3 миллиарда рублей! - констатируют в АТЭК. - Поэтому мы будем и в дальнейшем совместно с правоохранителями подавать в суды на таких управленцев.

БУДЬ В КУРСЕ

Что делать, если ваша "хозяйка в доме" регулярно фигурирует в чёрных списках поставщиков света, воды и тепла?

Жителям домов, где управляющие компании не справляются со своими обязательствами и копят внушительный долги перед ресурсниками, специалисты советуют менять такие УК на более добросовестные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У краснодарца за долг по жку в 6000 рублей конфисковали машину

Многие считают, что если долг за коммуналку небольшой, то бояться блокировки карт, конфискации имущества и отюграниченич ресурсов. Не тут-то было! Для управленцев жильём важна не сумма, а срок долга. Все, кто не оплачивал квитки хотя бы два месяца, уже в группе риска. Зато за долг в несколько тысяч рублей можно получить реальные проблемы. Так у одного краснодарца судебные приставы арестовали Форд Фокус за то, что он задолжал только тепловикам почти 6000 рублей, накопилась просрочка и по другим его счетам. Теперь водителю придётся попотеть, чтобы вернуть своего железного коня домой.