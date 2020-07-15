Глава регионального парламента и депутат Госдумы провели совместный прием граждан в Анапе

Руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко и депутат Госдумы РФ Иван Демченко провели в Анапе совместный прием граждан. Мероприятие стало доброй традицией для законодателей. По мнению спикера ЗСК, система взаимодействия Государственной думы, краевого парламента и органов местного самоуправления является эффективным методом работы с людьми, поскольку позволяет оперативно находить пути выхода из непростых ситуаций.

Все идет по плану

Перед проведением приема, законодатели посетили ключевые для жизни муниципалитета объекты.

Первым пунктом посещения стала новая воинская часть в поселке Суворов-Черкесский. Напомним, как и опорный пожарный пункт в Джигинке, ее возвели при поддержке спикера ЗСК. Новая пожарная часть сократила минуты ожидания спасателей после поступления экстренного вызова на пульт дежурного. Теперь на скорую пожарную помощь могут рассчитывать 11,3 тысячи человек из станицы Благовещенской, трех поселков и трех хуторов. Кстати, спасатели смогут оказать помощь и в случае ДТП на близлежащей федеральной трассе Новороссийск - Керчь.

Затем законодатели посетили многофункциональный спорткомплекс при кадетской школе имени Героя Советского Союза Николая Старшинова в поселке Пятихатки. Инициатива возведения объекта принадлежит Юрию Бурлачко и Ивану Демченко. Строительство спортивного зала ведется под патронажем Законодательного собрания. Ход работ контролирует профильный комитет ЗСК во главе с Виктором Чернявским.

Депутаты убедились, что строительные работы проходят точно по графику. Оценив строительство, Иван Демченко отметил эффективность совместной работы исполнительной и законодательной власти. По его словам, важность объекта невозможно переоценить, поскольку заниматься спортом здесь смогут ребята всего Приморского сельского округа Анапы.

Глава регионального парламента и депутат Госдумы также оценили состояние курортной отрасли, возобновившей работу после ограничительных мер из-за пандемии. По мнению депутатов, при благоприятной эпидемиологической обстановке в дальнейшем можно будет говорить о начале полноценной работы курортов и их дальнейшем развитии.

Решать проблемы сообща

После объезда территории, в городском театре Анапы законодатели провели прием граждан. Одним из первых вопросов, с которым обратились жители, стало строительство Дома культуры в поселке Супсех. Напомним, старый ДК был уничтожен пожаром. По словам ветерана войны Виктора Мищенко, местный бюджет не сможет выделить средства на строительство, а значит, помочь может только включение проекта в федеральную или краевую программу.

- Губернатор неоднократно отмечал и всегда говорит о том, что дома культуры в каждом населенном пункте - это объединяющее всех жителей начало. Особенно актуально это в сегодняшних условиях, когда многие мероприятия проводятся дистанционно. Важная задача, которую нам нужно реализовать - это работа детских кружков и секций. В ближайшее время соответствующим министерствам будут даны поручения, чтобы разработку проектно-сметной документации включили в профильную программу. И без задержек, чтобы документация была актуальной, - прокомментировал ситуацию Юрий Бурлачко. Предполагается, что возведение ДК начнется уже в следующем году. От жителей станицы Анапской и хутора Рассвет поступили вопросы, связанные с газификацией жилых домов. Особое внимание депутаты уделили строительству детсада в одной из станиц и увеличению вместительности школ в Анапе путем возведения пристроек к основным зданиям.

Подводя итоги приема, парламентарии положительно оценили работу руководства Анапы по благоустройству города и развитию его социальной сферы и отметили, что она должна быть продолжена.