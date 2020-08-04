«Новые Люди» предлагают снизить нагрузку учителям и дать школьникам больше свободы

Все чаще перспективные компании ищут сотрудников, которые не просто будут выполнять задания и вовремя сдавать отчеты, но и генерировать что-то новое, творить на рабочем месте. Увы, большинство молодых людей привыкли со школы действовать по шаблону. В итоге, удачно сдав экзамен и получив аттестат, выпускники часто не могут быть самостоятельными. Чтобы это исправить, необходима другая школа, считает член центрального Совета партии «Новые люди» Артем Соловейчик. На круглом столе он вместе с педагогами и общественниками поговорил о проблемах в Краснодарском крае и о том, каким должно быть современное образование.

Учитель не чиновник

- Появление самостоятельных людей, тех, у кого есть своя позиция, свои взгляды, требует изменения образования в стране. Сегодня наши учителя «зажаты» по разным причинам настолько, что быть творческим, авторской позиции педагогом просто невозможно, - говорит организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело» Артем Соловейчик.

Фото: пресс-службы "Новые люди".

Одна из причин, по словам эксперта, это банальное «перенаселение школ». Например, в Краснодарском крае 27% учебных заведений работают в две, а то и в три смены (школа №78 и №71). А это значит, что здесь невозможно организовать образование полного дня. Да и доступность дополнительных занятий становится проблемой.

Понятно, что педагог, стоящий по 30 часов в неделю у доски, просто не способен дополнительно готовиться к урокам, менять свои технологии и посещать конференции, чтобы совершенствоваться. А когда ко всему прочему еще и добавляют «бумажную работу», педагог валится с ног. Время, которое могло быть потрачено на пользу детям, уходит на написание отчетов. А уже на развитие у учителей не остается душевных сил.

В нулевые годы в стране боролись и за то, чтобы число учеников в классе не превышало 25 человек. Именно такому количеству школьников педагоги могли уделить внимание, помочь, подсказать. Однако демографическая волна внесла свои коррективы. Был принят второй вариант СанПиНа, когда на одного ученика необходимо два квадратных метра. И если в классе при таких нормативах можно расположить 40 детей, то учитель, согласно этим правилам, может проводить урок. Насколько качественными в этом случае будут занятия, вопрос вторичный.

ЕГЭ как лотерея

В партии «Новые люди» считают, что среднее образование необходимо реформировать. Это наглядно показал и опыт дистанционного обучения. Некоторые педагоги оказались не готовы к такому формату. Занятия строятся абсолютно иначе, да и с детьми работать сложнее. А уж как тяжело было родителям, особенно многодетным семьям. Компьютер нужен был каждому ребенку, в итоге мамам и папам приходилось выкручиваться.

Фото: пресс-службы "Новые люди".

Традиционные испытания, которые проходят школьники, вызывают вопросов не меньше.

- Зачастую в школах учителя откровенно говорят, что готовят детей к ЕГЭ. То есть дают те знания, которые нужны, чтобы только решить тест. Я знаю случаи, когда педагоги, например, по географии спрашивают, кто будет сдавать ЕГЭ по этому предмету. В итоге с этими детьми он активно работает, готовит их к экзамену, остальную часть класса просят просто не шуметь. Такое образование в корне неверно, - высказался участник образовательных и благотворительных программ Виктор Семыкин.

Проблема есть и среди школьников 9-х классов.

- Когда в первый год проводилось итоговое собеседование, многие дети не могли выразить свою мысль, ответить на вопросы. В начальных классах педагог хвалит учащихся за скорочтение. А в итоге оказалось, что они читают, но не вникают в смысл текста, - говорит учитель года Краснодара Владимир Копылов. – Всероссийские проверочные работы - хорошая идея контроля и качества образования, но меня пугает тенденция, особенно в начальной школе, когда родители уже просят подготовить ребенка к этой проверочной работе.

Поэтому партия «Новые люди» предлагает изменить нынешнюю систему образования. Прежде всего, ученикам хотят дать свободу, чтобы школьник сам выбирать, что ему интересно, чтобы учитывались его таланты. Важно, чтобы школьники научились думать вне поставленных рамок.

А чтобы снизить нагрузку на преподавателей, по словам Артема Соловейчика, нужно освободить их от отчетов.

- В Москве есть положительный пример. Там около трехсот школ освободили от отчетов, а учителей – от прохождения аттестации. Ее просто автоматически продлевают. В этих учебных заведениях педагоги вздохнули с облегчением, - добавляет Артем Соловейчик.

Но это лишь малая часть того, что необходимо сделать, чтобы улучшить качество образования. В партии «Новые Люди» говорят, что именно это направление занимает приоритетное место в их программе. Строительство школ, что ведет к сокращению количества обучающихся в классах, достойная зарплата педагогов – эти задачи намерена решить новая политическая сила Краснодарского края. Но главное, по словам представителей партии, школа должна стать местом, где ученики превращаются в самостоятельных и независимых людей.