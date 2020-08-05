Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 августа 2020: количество заболевших растет, «Князь Владимир» остается в порту

«КП» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 августа 2020 года. По последним данным, количество заболевших в регионе продолжает расти. За минувшие сутки подтверждено 119 диагнозов и это новый антирекорд за все время пандемии. При этом с выздоровлением выписаны 110 человек, еще два пациента скончались.

О смерти своего заместителя Николая Батманова сообщил мэр Горячего Ключа Александр Кильганкин. Заместитель главы города скончался в краевой инфекционной больнице, где лечился от коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки выявлено в Краснодаре – 41, среди заболевших четверо детей в возрасте от года до 11 лет.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс

Эпидемиологи связывают резкий рост уровня заболеваемости с пренебрежением жителей и гостей края к средствам индивидуальной защиты. Маски носят единицы, про соблюдение социальной дистанции все забыли. Кроме того, в регионе стали больше проводить лабораторных исследований. В крае действует режим повышенной готовности.

Из-за отсутствия санитарного свидетельства в порту Сочи остается круизный лайнер «Князь Владимир». Рейсы отменены как минимум до 16 августа включительно.

Коронавирус в Анапе 5 августа 2020

В Анапе за последние сутки трое новых заболевших.

Коронавирус в Сочи 5 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 19.

Коронавирус в Геленджике 5 августа 2020

В Геленджике за последние сутки один новый заболевший.

Коронавирус в Туапсе 5 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки нет новых заболевших.

Коронавирус в Ейске 5 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа нет новых подтвержденных диагнозов.