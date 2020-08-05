Два хоккеиста «Сочи» заразились коронавирусом

На предсезонном турнире выступает молодежный состав команды Фото: XК "Сочи"

Два игрока хоккейного клуба «Сочи» заболели коронавирусом. Фамилии спортсменов не разглашаются.

— ХК «Сочи» уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке, эти игроки и контактная группа изолированы. Официально диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден Роспотребнадзором у двух игроков клуба, — сообщили в пресс-службе КХЛ.

В эти дни в Сочи проходит предсезонный турнир Sochi Hockey Open. В первом матче игроки «Сочи» со счетом 0:6 уступили олимпийской сборной России. Из-за подозрений на коронавирусную инфекцию у игроков основы, «Сочи» играл молодежным составом.

Опасения подтвердились, теперь большая часть команды помещена на карантин. Тем не менее, турнир продолжится, «барсы» продолжать выступать молодыми игроками.

Напомним, что в июле коронавирус был обнаружен у футболистов «Сочи», из-за чего команда не сыграла в двух последних турах, однако сохранила прописку в РПЛ.