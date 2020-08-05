Скрывавшегося 16 лет уральского насильника нашли на Кубани по фото в соцсетях

Силовики дождались, когда Сергей вернется домой, - так его и задержали.

16 лет уральский насильник скрывался от правосудия. Чего он только не выдумывал, чтобы запутать след, и сбить с толку. И прощальную записку оставил, и работал нелегально, но это не спасло его от тюрьмы. Беглеца вычислили… по фото, которое опубликовала в соцсетях его любовница.

Все произошло в октябре 2003 года в городе Артемовск, что находится в Свердловской области. В один из дней около полуночи 21-летний Сергей П. изрядно выпил, после чего напал на 16-летнюю девочку. Затащил ее на пустырь, где и надругался. На этом парень не остановился. Он пригрозил школьнице – если кому расскажет, то ей не жить, а затем, прихватив сумочку своей жертвы, скрылся.

Преступник оставил прощальную записку, в которой уверял, что ни в чем не виноват.

Изнасилованная школьница молчать не стала. Сначала поделилась с родителями, а позже вместе со взрослыми подала заявление в полицию.

В числе подозреваемых тут же оказался Сергей. Парень был соседом школьницы. На время следствия его попросили не покидать город без разрешения следователей. 10 февраля 2004 года насильник, почувствовав, что дела плохи, бросился в бега и залег на дно.

Это сразу же насторожило стражей порядка. Начали его искать, наведывались к родителям подозреваемого. А те лишь разводили руками и показывали прощальную записку сына.

На белом листке бумаги Сергей написал немного, видно – торопился.

- Любимые мои родители! Меня не ищите, я уезжаю, но не знаю куда, - начал свое письмо парень. – Я пошел на это, потому что понял - все бесполезно, доказать правду невозможно и кроме вас мне никто не верит.

Сергей в письме уверял, что преступление совершил не он.

- Мне кажется, это либо сговор, либо она (жертва – Авт.) принимает меня за схожего человека. Я надеюсь, что через время все прояснится, и этого гада поймают, - уверенно писал Сергей. – Если бы я это сделал, то отвечал за это, не хочу сидеть за какого-то урода.

По этому снимку в соцсетях и нашли беглеца.

Однако всевозможные экспертизы доказали – школьницу растлил именно он. В ноябре 2007-го преступника осудили – заочно. Артемовский городской суд признал его виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в грабеже. Парня отправили в колонию общего режима на 7 лет.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что в 2004 году разыскиваемый педофил уехал к родственникам в Краснодарский край. Позже туда переехали и его родители, - рассказывают в ГУФСИН по Свердловской области.

По базам пробить беглеца не удавалось – он ничего не регистрировал на свое имя, не совершал крупные покупки. В итоге правоохранители нырнули в соцсети – вдруг объявится педофил там.

Но Сергей осторожничал – его страницу найти не удалось. Зато похожее с ориентировки лицо увидели на снимке одной из жительниц Крымска по имени Ольга.

- При проведении дальнейших мероприятий установлена личность Ольги и адрес ее проживания, - добавляют в ГУФСИН по Свердловской области. – Оперативники выехали по установленному адресу. Соседи женщины подтвердили, что с ней проживает мужчина по имени Сергей, внешне похожий на разыскиваемого.

Все-таки прошло 16 лет – молодой человек стал крепким мужчиной, появилась густая щетина, он стал носить очки с темными стеклами.

В итоге силовики дождались, когда Сергей вернется домой, так его и задержали.

- Разыскиваемый рассчитывал, что с момента совершения преступления прошло много времени и о нем давно забыли, - говорят в ГУФСИН по Свердловской области. - Задержание как для него так и для его новой семьи явилось полной неожиданностью.

Сейчас мужчину этапировали в Свердловскую область. Правоохранители проверят, причастен ли он к другим преступлениям.

- Семилетний срок отбывания наказания педофила начнет исчисляться с момента фактического задержания, - добавляют правоохранители.