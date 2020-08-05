Спас рюкзак: На Кубани 13-летний школьник чудом выжил после падения со скалы

Фото: «Кубань-СПАС»

В Гуамском ущелье Апшеронского района края круглый год приезжают тысячи отдыхающих, чтобы насладиться живописными пейзажами. Устраивают прогулки по этому месту и тургруппы. С одной из них и произошел несчастный случай.

- В 17:03 4 августа оперативному дежурному Апшеронского АСО поступил звонок. Женщина рассказала о том, что туристическая группа возвращалась после прогулки по Гуамскому ущелью, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». - В районе урочища «Сухая Балка» один из участников группы сорвался со скалы.

Фото: «Кубань-СПАС»

Произошло это около железнодорожного моста через реку «Сухая Балка». Здесь опасные дороги - идти нужно особенно аккуратно. Но 13-летний мальчик, похоже, оступился. Сорвавшись с откоса скалы, он упал на дно ущелья.

Испуганные взрослые тут же забили тревогу. Они боялись, что мальчик во время падения мог сломать ногу или, что еще хуже, позвоночник. Пока одни вызывали спасателей, другие светили фонариком, пытаясь понять, как чувствует себя ребенок. Спуститься вниз без специальноного снаряжения было опасно.

- Мы кричали ему, но ответ не слышали. Рядом речка, шумно очень. Но, слава Богу, мы заметили, что он шевелит ногами. Жив! - рассказывали в туристической группе спасателям.

Это было настоящее чудо - школьник выжил. А все благодаря рюкзаку, который смягчил удар и спас ребенка от серьезных травм.

Фото: «Кубань-СПАС»

- Дежурная смена выехала к месту происшествия в 17:07. В 18:30 они были на месте, - добавляют в «Кубань-СПАС». - Мальчик при падении получил многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

Чтобы его эвакуировать, спасатели использовали альпинистское снаряжение. Они подняли ребенка, а затем в сопровождении врачей доставили его по ущелью на носилках до автомобиля скорой.

Уже после осмотра медики подтвердили - жизни мальчика ничего не угрожает.

- Такие травмы квалифицируются как легкие. После оказания первой медицинской помощи его доставили в больницу. Здесь он проведет минимум неделю, далее лечащий врач будет смотреть по самочувствию. Но, думаю, до конца лета школьнику придется отказаться от походов, - сказали «КП» - Кубань» в больнице.