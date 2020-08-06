Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 августа 2020: в регионе могут вернуть «коронавирусные штрафы»

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 августа 2020 года.
Фото: Юлия БАРАНОВА
«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Краснодарском крае и публиковать актуальные данные. Согласно очередной сводке от регионального оперштаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 117 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных увеличилось до 8821 человека. При этом 5229 пациентов с легкой формой находятся на амбулаторном лечении. К аппаратам ИВЛ подключены 37 человек, на ЭКМО находятся восемь пациентов.
Cтатистика по заболевшим коронавирусом в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.
- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 155,4, - уточняют в региональном оперштабе. – 7567 пациентов выписаны с выздоровлением, из них за последние сутки - 104 человека.
Cтатистика по вылечившимся от коронавируса в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.
Эпидситуация сейчас хуже, чем во время карантина. Поэтому не исключено, что на грядущем еженедельном заседании оперативного штаба может подняться вопрос о возвращении некоторых карантинных мер. В частности, могут вернуть штрафы за нахождение без защитных масок в общественном транспорте, магазинах и больницах.
А тем временем в Сочи увеличили число мониторинговых групп. Они контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах. Из-за росла уровня заболеваемости организаторы кинофестиваля «Кинотавр» не исключают возможность переноса мероприятия.
Коронавирус в Анапе 6 августа 2020
В Анапе за последние сутки нет новых случаев заболевания.
Коронавирус в Сочи 6 августа 2020
В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 16.
Коронавирус в Геленджике 6 августа 2020
В Геленджике за последние сутки пять человек получили положительные тесты на коронавирус.
Коронавирус в Туапсе 6 августа 2020
В Туапсинском районе за минувшие сутки зарегистрировали пять заразившихся.
Коронавирус в Ейске 6 августа 2020
В Ейском районе за последние 24 часа нет новых подтвержденных случаев заражения.