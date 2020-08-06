«Мухи не обидит»: мальчика, которого загрызли медведи, вспоминают в Сочи с особой теплотой

В апреле школьнику исполнилось 11 лет

Жуткий случай в Сочи, где 11-летний мальчик стал жертвой нападения двух диких медведей, поразил до глубины души жителей сочинского поселка Дагомыс, педагогов школы, где он учился.

Улица Армавирская, где жил подросток, как отдельное неофициальное село. Здесь расположены преимущественно частные дома, рядом – школа № 82 – красивая, отремонтированная, она в городе на хорошем счету.

15 апреля Ивану Боброву (имя и фамилия изменены - Авт.) исполнилось 11 лет. Он жил в одном из немногих пятиэтажных домов на улице Армавирской, учился в средней школе № 82.

- Это был необыкновенно добрый мальчик, ребенок открытой души, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» одна из школьных учителей. – Он мухи никогда не обидит. Мы все скорбим…

На улице Армавирской дети гуляют сами, так принято. Небольшими компаниями они ходят в расположенную рядом лесную зону, на речку. Мы встретили на улице группу ребят, которые знали погибшего школьника.

- Он был классный пацан. Бывало, гуляли вместе. Веселый такой. Скоро пойдем в школу, а его не будет с нами, не верится, - признались подростки.

Соседи трагически погибшего мальчика вспоминают о нем с особой теплотой.

- Помогал, если надо: и мусор выносил, и в аптеку бегал, - заметила одна из соседок. – Мальчишки… Вечно лезут, куда не надо. Я как узнала, что нет его больше с нами… плохо прям с сердцем стало, таблетки пила. Хороший такой мальчик был, светлый.

Напомним, что трагедия произошла в гостевом доме поселка Дагомыс, на территории которого отдыхающим предоставляли возможность порыбачить, прокатиться на лошади и посмотреть на диких зверей. В вольерах около гостиницы содержались два медведя, которых кормили работники местной столовой и сами туристы. Как сообщалось ранее, специалисты рассказали о двух основных версиях произошедшего.