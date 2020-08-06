«Дети выжгли ему глаза зажигалкой»: супермодель Наталья Водянова просит приютить раненого пса

Супермодель просит проявить милосердие. Фото: Instagram

Всемирно известная модель и многодетная мама Наталья Водяного недавно побывала в Сочи. Основательница фонда помощи, который занимается строительством детских площадок по России и за рубежом (их уже около 200), а также поддерживает семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, известна еще и своей большой любовью к животным.

- Во время нашей поездки в Сочи мы побывали в приюте для собак "Поводок", - рассказала сама супермодель в соцсетях. - Здесь мы познакомились с Гомером. Добрым, прекрасным, слепым псом.

Собака лишилась зрения еще будучи щенком, сообщила подписчикам Водянова. Он стал жертвой издевательств дворовой ребятни, которая выжгла ему глаза зажигалкой.

- Вопреки этой жестокости, Гомер не потерял веру в людей, остался таким же нежным и доверчивым, - пишет она.

После этой поездки Натальи вынесла серьезный вопрос на семейный совет - Гомера нужно забирать из приюта. Но после "долгих и яростных споров" от этой мысли им пришлось отказаться.

- Однако, мы надеемся, что среди вас, дорогие, найдутся те, кто откликнется на этот пост и захочет стать новой семьей для Гомера. Ему два года, у него есть все прививки, медосмотр пройден и пес готов путешествию, - подытожила Наталья Водянова.

К слову, на призыв знаменитости откликнулась семья из Франции.

- Для информации мы живем на юге Франции, в Сен-Сир-сюр-Мер, недалеко от Тулона, - озвучили предварительно они свое решение.

В сочинском приюте для животных готовы переправить собаку за рубеж, когда это будет возможно в условиях пандемии.