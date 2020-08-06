Чуть не убил сотрудника морга и полицейского, зарезал депутата: обвиняемому в серии преступлений дали 15 лет строгача

Громкое судебное разбирательство завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Туапсе огласил приговор троим жителям Краснодарского края, среди которых небезызвестный в Сочи бизнесмен Олег Лаптев. Ранее присяжные вынесли вердикт, где признали всех троих виновными в инкриминируемых преступлениях.

Дело Олега Лаптева и "сотоварищей" длилось несколько лет. В 2015 году он "заказал" полицейского, в 2017 году - сотрудника морга, а в 2018 году, по версии следствия, собственноручно разделался с 58-летним бывшим сочинским депутатом и учредителем ЖСК «Альфа» Александром Широбоковым.

Лаптев занимался строительством многоэтажек в Сочи и регулярно воевал в судах за земельные участки, которые находились в аренде у ЖСК. Широбоков обжаловал все решения и тормозил введение жилья в эксплуатацию. Из-за него Лаптев не мог вовремя сдать дома и рассчитаться с дольщиками. Потому решил избавиться от единственного препятствия - Широбокова.

- 1 декабря 2018 года в Сочи он подкараулил его у машины и нанес не менее 14 ударов ножом в область головы, грудной клетки и туловища. В результате причиненных ранений потерпевший скончался в больнице. Вердиктом присяжных подсудимый был признан виновным в убийстве, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Сидя на скамье подсудимых, Лаптев утверждал, что Широбоков сам напал на него, а он вынужден был лишь защищаться.

Кроме того, бизнесмена обвинили в покушении на убийство следователя и сотрудника морга в Туапсе. Они работали по делу о поисках убийц его сестры c 2013 годa. Женщинa пропала, когда пошла в магазин через парк Ривьера в Сочи. Позже ее обезглавленный и расчлененный труп нашли в реке под Туапсе.

Родственники Лаптева считали, что это дело не расследуется должным образом и более того, что часть ее тела намеренно изъяли во время экспертизы (к слову, ее убийц не нашли до сих пор). Неоднократно они подавали жалобы на бездействие правоохранителей. А потом следователя, занимающегося расследованием, ранили, но пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане телефона. Не попал киллер и в сердце другого обидчика Лаптева - эксперты в морге.

Сам бизнесмен свою причастность к этим двум преступлениям не отрицал, сказав лишь, что сделал попытку побудить сотрудников расследовать убийство сестры.

- Суд признал, что организатором этих покушений является подсудимый. Он заплатил за оба убийства по 250 тысяч рублей, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд назначил Олегу Лаптеву 15 лет колонии строгого режима, а исполнителям-"неудачникам" - 11 и 9 лет строгача. Приговор не вступил пока в законную силу.