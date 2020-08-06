У медведя, который загрыз мальчика в Сочи, сработал инстинкт хищника

Специалисты нацпарка предупреждают об опасности диких животных. Фото: @npsochi
В Сочи произошла трагедия, которая никого не оставили равнодушным. 11-летний мальчик погиб в клетке с медведями. Он оказался между двумя решетками вольера, и хищник затащил ребёнка через арматуру.
Место трагедии в поселке Дагомыс
Фото: Юлия БАРАНОВА
В пресс-службе Сочинского национального парка прокомментировали эту жуткую историю.
- Всегда следует помнить, что медведь — это дикий зверь, и нападает, даже находясь в неволе. Нельзя подходить близко к нему, кормить, поить, пытаться погладить, - сообщила «Комсомольская правда» - Кубань» представитель пресс-службы.
Специалисты природоохранной организации подчеркивают, что животное, видя перед собой объект, всегда считает его потенциальной добычей и нападает. Причём, скорость рокового броска может достигать 60 километров в час. Увернуться или убежать от такого невозможно. Человек не успевает даже понять, как оказался в когтях зверя.
- В данном случае сработал инстинкт хищника, - заключили в нацпарке. - Это огромная трагедия для родных ребенка. Берегите себя и своих близких, не подходите близко к хищникам и не кормите их.
Представитель пресс-службы нацпарка обратила внимание, что трагедия произошла не на территории Сочинского национального парка.
С начала 2020 года специалистами природоохранной организации было зафиксировано около 50 случаев выходов бурых медведей к людям.
«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о нескольких подобных инцидентах. В Сочи вышедший на трассу медведь напугал гаишников и водителей. Дикий зверь из леса хотел разорить пост ДПС «Магри».
В Сочи летом 2020 года биологи отмечают особую, нехарактерную активность медведей в сельских населенных пунктах и на туристических маршрутах.
Так в июле туристы пожаловались на поведение косолапых приюте «Фишт». Медведи разоряли палатки и уносили рюкзаки с продуктами. Пришлось поставить электроизгородь.
Как сообщалось ранее, в Сочи по горным курортам гуляют медведи.