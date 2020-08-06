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«Чувствую за собой вину»: руководитель конноспортивного комплекса рассказал, как медведи загрызли ребенка в Сочи

Левон Сарсоматян уверяет, животные содержались за его счет, зоопарка у него не было
Евгения СорокаЕвгенияСорока
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Левон Сарсоматян. Фото: ogni-sochi.ru

Левон Сарсоматян. Фото: ogni-sochi.ru

Родители 11-летнего мальчика, ставшего жертвой нападения двух диких медведей, занимаются организацией похорон. В последний путь школьника проводят 7 августа. Версий о том, что стало причиной трагедии - много и следователи разбираются в этом непростом деле. «КП» - Кубань» дозвонилась до собственника конноспортивной школы Левона Сарсоматяна, рядом с которой произошел несчастный случай.

- Я – один из первых, кто в Сочи построил кафе. А на заработанные деньги открыл детский спортивный оздоровительный центр. А рядом с этой территорией, которую я сдаю в аренду, организовал зону отдыха. Там находятся два озера с рыбой, здесь же жили медведи. Даже по карте можно посмотреть, что находились животные не на территории школы, - объясняет «Комсомольской правде» – «Кубань» руководитель детского оздоровительного конноспортивного комплекса «Эвелина» Левон Сарсоматян. – Животных мне привезли 11 лет назад совсем медвежатами. Я взял их под крыло. Была большая железная клетка. Я ее модернизировал: основание забетонировал, сделал ограждение.

Накануне на территорию прибежали трое детей. Сюда они проникли со стороны реки. Незадолго до начала пандемии хозяин участка разобрал забор с той стороны. Хотел его покрасить, обновить перед летом.

Именно здесь расположен вольер, в котором и держали медведей.

Именно здесь расположен вольер, в котором и держали медведей.

Фото: Юлия БАРАНОВА

- Дети забрались, когда меня не было, я уехал в город в тот момент. Я всегда закрываю ворота, калитки тоже на замке, - продолжает Левон Сарсоматян. – Мальчик открыл сначала первую дверь – от медведя его ограждала лишь одна решетка. Он начал играть со зверем, толкать его, фотографироваться с ним. В какой-то момент медведь схватил его лапой и затащил к себе. Девочки, которые были с мальчиком, говорят, что они его отговаривали от этой затеи, но он все равно настоял на своем. Этот ребенок – внук егеря, он прекрасно понимал, что это дикий зверь, что это опасно!

Мальчик скончался до приезда скорой.

Мальчик скончался до приезда скорой.

Левон Сарсоматян сейчас себя корит за гибель ребенка. Охранника на участке не было – за безопасностью следил сам мужчина.

- Мне очень жаль этого мальчика. Я знаю прекрасно эту семью, они меня тоже знают. Похороны завтра, я хотел пойти, чтобы поговорить с родителями, но меня не пускают, - говорит мужчина. - Вина, конечно, моя есть – надо было сразу медведей застрелить, но все вокруг говорили: «Жалко их, Лева, не убивай, пусть живут!» Послушался… Конечно, если бы я был на месте, то этого бы не произошло.

Медведи сидели в вольере за двумя решетками.

Медведи сидели в вольере за двумя решетками.

По словам Левона Сарсоматяна, медведей он содержал исключительно за свой счет. Слухи о том, что у него был зоопарк и с посетителей он брал деньги, предприниматель опровергает. Говорит, что этого никогда не было.

- Раньше шел навстречу местным, которые хотели срезать путь и шли в лес через мой участок. Теперь никто пройти не сможет! Дня через два возьму в руки лопату и закопаю столбы. На каждом углу поставлю аншлаги «Проход категорически всем запрещен!» - добавляет Левон Сарсоматян.

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