«Чувствую за собой вину»: руководитель конноспортивного комплекса рассказал, как медведи загрызли ребенка в Сочи

Левон Сарсоматян. Фото: ogni-sochi.ru

Родители 11-летнего мальчика, ставшего жертвой нападения двух диких медведей, занимаются организацией похорон. В последний путь школьника проводят 7 августа. Версий о том, что стало причиной трагедии - много и следователи разбираются в этом непростом деле. «КП» - Кубань» дозвонилась до собственника конноспортивной школы Левона Сарсоматяна, рядом с которой произошел несчастный случай.

- Я – один из первых, кто в Сочи построил кафе. А на заработанные деньги открыл детский спортивный оздоровительный центр. А рядом с этой территорией, которую я сдаю в аренду, организовал зону отдыха. Там находятся два озера с рыбой, здесь же жили медведи. Даже по карте можно посмотреть, что находились животные не на территории школы, - объясняет «Комсомольской правде» – «Кубань» руководитель детского оздоровительного конноспортивного комплекса «Эвелина» Левон Сарсоматян. – Животных мне привезли 11 лет назад совсем медвежатами. Я взял их под крыло. Была большая железная клетка. Я ее модернизировал: основание забетонировал, сделал ограждение.

Накануне на территорию прибежали трое детей. Сюда они проникли со стороны реки. Незадолго до начала пандемии хозяин участка разобрал забор с той стороны. Хотел его покрасить, обновить перед летом.

Именно здесь расположен вольер, в котором и держали медведей. Фото: Юлия БАРАНОВА

- Дети забрались, когда меня не было, я уехал в город в тот момент. Я всегда закрываю ворота, калитки тоже на замке, - продолжает Левон Сарсоматян. – Мальчик открыл сначала первую дверь – от медведя его ограждала лишь одна решетка. Он начал играть со зверем, толкать его, фотографироваться с ним. В какой-то момент медведь схватил его лапой и затащил к себе. Девочки, которые были с мальчиком, говорят, что они его отговаривали от этой затеи, но он все равно настоял на своем. Этот ребенок – внук егеря, он прекрасно понимал, что это дикий зверь, что это опасно!

Мальчик скончался до приезда скорой.

Левон Сарсоматян сейчас себя корит за гибель ребенка. Охранника на участке не было – за безопасностью следил сам мужчина.

- Мне очень жаль этого мальчика. Я знаю прекрасно эту семью, они меня тоже знают. Похороны завтра, я хотел пойти, чтобы поговорить с родителями, но меня не пускают, - говорит мужчина. - Вина, конечно, моя есть – надо было сразу медведей застрелить, но все вокруг говорили: «Жалко их, Лева, не убивай, пусть живут!» Послушался… Конечно, если бы я был на месте, то этого бы не произошло.

Медведи сидели в вольере за двумя решетками.

По словам Левона Сарсоматяна, медведей он содержал исключительно за свой счет. Слухи о том, что у него был зоопарк и с посетителей он брал деньги, предприниматель опровергает. Говорит, что этого никогда не было.

- Раньше шел навстречу местным, которые хотели срезать путь и шли в лес через мой участок. Теперь никто пройти не сможет! Дня через два возьму в руки лопату и закопаю столбы. На каждом углу поставлю аншлаги «Проход категорически всем запрещен!» - добавляет Левон Сарсоматян.

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