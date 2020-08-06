Отдых в Абхазии оказался на 40% дешевле, чем в Сочи

Пляж в Гагре Фото: Артём ГНАТЕНКО

Открывшаяся граница с Абхазией дала жителям России новые возможности для отдыха. Слухи о дороговизне и заполненности Сочи во время ограничений из-за коронавирусатолько подогревают интерес к соседней республике.

- Как отмечают туроператоры, открытие Абхазии случилось вовремя: бюджетное направление поможет удовлетворить огромный спрос на пляжный отдых, особенно в условиях дефицита мест на курортах Краснодарского края, - сообщает «Вестник АТОР».

По данным туроператоров, спрос на отдых в Абхазии куда выше прошлогоднего, лидируют Гагра и Новый Афон. Основной объем бронирований приходится на август. Уже сегодня границу ежедневно пересекают более 20 тысяч человек с обеих сторон. С 7 августа возобновится и железнодорожное сообщение.

Мягкий климат и теплое море позволяют отдыхать здесь вплоть до начала октября. Гостей готовы принимать около 150 гостиниц. Самые популярные из них забронированы полностью.

Кроме того, преимуществом соседнего государства является доступность туров. По оценке «Интуриста», в Абхазии, в зависимости от объекта и курорта, цены на проживание сейчас на 20-40% ниже, чем в отелях Сочи. При этом некоторые объекты уже стали поднимать цены на волне повышенного спроса.

– Но все же, в основном, цены сохранились без изменений и значительно ниже, чем в отелях Краснодарского края, – сообщают в компании «Русский Экспресс».

К слову, Абхазия теперь открыта и для туристов, которые приезжают из Сочи на экскурсии. Группы уже пересекают границу практически в том же формате, что и до коронавируса. Для посещения республики справки об отсутствии коронавируса не требуют.