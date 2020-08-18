«Место для жизни»: в Сочи после пандемии возник ажиотажный спрос на элитные квартиры

В Сочи после пандемии возник ажиотажный спрос на элитные квартиры.

Директор по организационному развитию компании «Лето-недвижимость» в Сочи Станислав Ризов в интервью «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал о перспективах рынка недвижимости на курорте и объяснил, почему так резко подорожали элитные квартиры и в чем причина ажиотажного интереса к премиум-объектам у моря.

- Сочи всегда был на особом положении в России с точки зрения спроса на недвижимость. Это практически единственный курортный город в субтропиках в стране. Той инфраструктуры, которая есть здесь, нет нигде. Здесь превосходный климат, и Сочи - это исторически раскрученный бренд, - сообщил Станислав Ризов. - У нас всегда была категория клиентов, которые подогревали спрос на недвижимость. Это те, россияне, которые по разным причинам не могли или не хотели выезжать зарубеж. После и во время пандемии в Сочи приехали покупать недвижимость те люди, которые до этого не рассматривали курортную столицу как место для отдыха. Они привыкли проводить свои летние каникулы на лучших курортах Европы, снимали или покупали виллы на Лазурном берегу Франции, в Италии, Испании. Это россияне, которые предпочитали проводить отпуск за границей. Они покупают очень дорогие квартиры в Сочи, чтобы приезжать сюда отдыхать. Что произошло после пандемии?

Фото предоставлено компанией «Лето Недвижимость»

По его словам, спрос на недвижимость в Сочи рос всегда. С момента основания компании, не было ни одного месяца, чтобы цены не росли. Но сейчас возникла особая ситуация на сочинском рынке жилья, когда спрос во много раз опережает предложения.

- Получается, что состоятельные туристы привыкли тратить на отдых 7-8 миллионов рублей в год. Но угроза коронавируса вынудила их рассмотреть Сочи как место для дальней дачи. И в Сочи случился взрыв: у нас гигантский спрос на недвижимость, потому что приехала совсем другая категория покупателей. Вот почему чек наших сделок так взлетел вверх. Сейчас среди экспонируемых объектов есть предложения за 1 миллиард рублей, за 300 миллионов. И у них появилось больше реальных покупателей, - поделился Станислав Ризов. - Для приобретающих недвижимость очень большой плюс, что Сочи - курорт круглогодичный: летом - море, зимой - горнолыжный отдых. И сегодня элита, которая привыкла жить в Монако, стоит в очереди, чтобы приобрести соответствующие статусу жилье на Черноморском побережье.

- Мы провели анализ: сравнили рост цен на недвижимость в Новосибирске и Сочи с июня 2019 года. В качестве примера взяли строящийся ЖК в сочинском селе Веселое (рядом с Олимпийским парком и стадионом «Фишт») и в Новосибирске. В итоге - в Сочи вложенный в строящееся жилье 1 миллион рублей за год принес доход 380 тысяч рублей, в Новосибирске - 42 тысячи рублей, - рассказал директор по организационному развитию компании «Лето Недвижимость».

Прирост стоимости квадратного метра в новостройках за 12 месяцев. Информация предоставлена компанией «Лето Недвижимость»

Динамика роста цен. Информация предоставлена компанией «Лето Недвижимость»

Информация предоставлена компанией «Лето Недвижимость»

Информация предоставлена компанией «Лето Недвижимость»

- Если раньше сочинский рынок недвижимости развивался линейно, то после пандемии произошел резкий «квантовый скачок», благодаря которому пришли новые покупатели. Конечно, в этом есть определенные минусы. За несколько миллионов купить жилье в Сочи уже невозможно. Минимальная стоимость «вторички» - 4-5 миллионов рублей. Курорт становится местом для жизни обеспеченных людей, - считает эксперт. - Цена на недвижимость в Сочи приближается к московскому уровню: в среднем 200 тысяч за квадратный метр. Элитное жилье: плюс-минус 500 тысяч рублей за квадратный метр.

Кстати, самый дорогой объект недвижимости в Сочи уже практически распродан. Осталось всего 15 квартир в апартаментном комплексе с собственным пляжем, стоимостью 15 тысяч долларов за квадратный метр. И времени на раздумья у клиентов «Лето Недвижимости» уже нет: пока одни покупатели смотрят квартиру, другие уже успевают внести за нее задаток. Продажи жилья не прекращаются в Сочи ни на один день, даже в период карантина все сделки оформлялись онлайн.

Фото предоставлено компанией «Лето Недвижимость»

- Отдельная категория наших клиентов - те, кто выбирает Сочи для постоянного места жительства, создают здесь свои «штаб-квартиры», приобретая для этого недвижимость площадью от 100 квадратных метров. Как правило, они могут контролировать свой бизнес дистанционно. Компания в этом году совершила ряд таких крупных сделок с жителями Сибири и Дальнего Востока. Резюмируя все вышесказанное: Сочи обрел больше новых желающих приобрести недвижимость из разных слоев общества, что еще раз усилило инвестиционную привлекательность города, - заключил Станислав Ризов.