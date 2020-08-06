«Берег и дно в булыжниках, мыльницы по 200 рэ»: рекордсменка Елена Исинбаева открыла для себя отечественные курорты

Елена Исинбаева. Фото: Instagram

38-летняя легенда российского спорта Елена Исинбаева, как многие, во время пандемии коронавируса и закрытых границ отправилась отдыхать на родные берега Черного моря. В Сочи. Но берег этот спортсменку явно разочаровал.

- Мы спустились покупаться всего один раз за весь отдых, - написала она в своем Instagram. - День выдался ветреный, волны были сильные. Берег и дно в булыжниках (позже поняла, зачем на каждом шагу продавали «мыльницы» по 200 ). Босыми ногами ходить по берегу неудобно. Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников.

И даже "весь антураж и морская атмосфера" из детства не подняли звезде настроение.

К слову, Елена Исинбаева, по слухам, останавливалась в одном из элитных отелей Красной Поляны на высоте не менее 2 тысяч метров над уровнем моря.

Напомним, в 2016 году Елену Исинбаеву вместе с другими российскими легкоатлетами не пустили на олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Спортсменка объявила о завершении карьеры. С тех пор все свое время Елена посвящает семье и благотворительности.