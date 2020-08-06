Четыре человека на место: в Краснодарском авиаучилище имени Серова в четвертый раз отбирают будущих летчиц

Нынешние девчата готовы к сложностям. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Говорят, пилот – профессия совершенно не женская. Командировки, перегрузки – такое по плечу только сильному полу. Но нынешние девчата развенчивают миф об этом. Вот уже четвертый год подряд барышни из разных уголков России штурмуют Краснодарское летное училище имени Серова. Все они мечтают не витать, а летать в облаках. Желание изъявили 64 красавицы, но лишь 15 из них получат шанс грезы превратить в профессию.

Испытания как у настоящего пилота

В Краснодарском летном училище начался набор девушек. В этот раз он, правда, проходит иначе. Коронавирус отразился не только на призывной кампании. Из-за эпидобстановки в военный вуз красавицы, как в прошлом году, не поехали - отбор проходил по месту прописки. В военкомате девушек встречали специальные выездные группы. Работали они три недели.

Для того, чтобы попасть в число курсанток, у девушек проверяют физические данные, а еще стрессоустойчивость и память. Фото: Евгения ХИЛЬКО

За это время часть испытаний абитуриентки уже прошли. Например, собеседование и медкомиссию. Если на этом этапе к девушкам нет вопросов, то их приглашают в Краснодар. Здесь-то и ждут настоящие экзамены.

Для того, чтобы попасть в число курсанток, у девушек проверяют физические данные, а еще стрессоустойчивость, смотрят, на сколько быстро они мыслят, хорошая ли у них память, и самое главное - выдержит ли их организм перегрузки.

С помощью барокамеры специалисты выяснят, кому давать путевку в небо, а кому – нет. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Один из самых сложных тестов – барокамера. Здесь девушкам предстоит провести как минимум 15-20 минут. При этом давление со стандартных отметок 750 миллиметров ртутного столба сбрасывают до четырехсот. В таких условиях себя обычно ощущают летчики на высоте примерно пять тысяч метров над уровнем моря.

- Конкурс достаточно большой - более четырех девушек у нас претендуют на место сесть в сентябре месяце за парту нашего училища, - сказал начальник Краснодарского высшего военного авиаучилища Сергей Румянцев.

"В здоровом теле - здоровых дух" - так говорят все летчики. Фото: Евгения ХИЛЬКО

«Брошу учебу, если примут в летное!»

Упорству 20-летней Екатерины Шеварыкиной из Орла можно только позавидовать. Пополнить ряды курсантов она пытается вот уже четвертый раз.

- После окончания школы сначала поступала в Вольское военное училище тыла и материального обеспечения. Тогда я не прошла «конкурсные списки» - не хватило буквально пару баллов. Но духом падать не стала – баллов хватило, чтобы поступить в «педагогический», - рассказывает Екатерина Шеварыкина.

Екатерина через год может стать педагогом, но от диплома откажется ради учебы в авиационном училище. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Но желание стать военным человеком у девушки не угасало. Вторая и третья попытки у нее были в Военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова в Твери. Но и там ее настигла неудача. В этом году Екатерина подала документы в краснодарское авиационное училище. К этому поступлению готовилась тщательнее - улучшила свои баллы по ЕГЭ, спорт стал занимать все ее свободное время.

- Очень надеюсь, что все было не зря. До получения диплома «учителя начальных классов» остался буквально год, но, если я пройду отбор в летном училище, то, не задумываясь, заберу документы. Хочу летать! – уверенно заявляет Екатерина.

С небес на… землю

18-летняя Арина Ахмадзина тоже не первый раз покоряет краснодарское училище. В прошлом году у врачей медкомиссии появились сомнения, а сможет ли организм девушки выдержать перегрузки. Уехав домой, казанская красавица решила подтянуть физическую форму. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. И вот Арина снова с документами пришла в военкомат – желание сесть за штурвал не отпускает.

Арина грезит истребителями. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Все началось с ДОСААФа. В 2018 году я пошла в аэроклуб. Сначала была теоретическая подготовка, а потом нам дали возможность попрактиковаться. Я села летала на самолете ЯК-52. Сначала инструктором, а потом самостоятельно. В общей сложности у меня налет - 10 часов 55 минут. Кажется, что мало, но этого мне оказалось достаточно, чтобы влюбиться в небо, - говорит Арина.

Кстати, девушка грезит истребителями.

- Конечно, пока загадывать рано – поступить бы сначала. Я этот год решила не терять - родители посоветовали поступить в любой вуз для перестраховки. Выбрала факультет, куда хватило баллов. Будет смеяться – учусь сейчас на геолога. Вот, что значит, с небес на землю, - улыбается абитуриентка.

«Прыгала с парашютом, который сама собирала»

Не мыслит свою жизнь без неба и 19-летняя Софья Харитонова из Йошкар-Олы. Два года училась в кадетском классе авиации и космонавтики и занималась в авиаклубе

- Я из семьи военных. Мой дедушка – моряк, папа - в морской пехоте служил. Ну а моя стихия не вода, а воздух. Поняла я это пару лет назад во время военно-патриотического лагеря. Там у меня была возможность посидеть в самолете типа Як. Только сев за штурвал, я представила, как поднимаю эту боевую машину в воздух. Я чувствую, что это мое на 100%, - делится впечатлениями Софья. – Кстати, тогда же, в 2018 году я начала прыгать с парашютом. В первый раз было страшно. Мало того, что неизвестность пугала, так еще и парашют сама укладывала. Но все прошло отлично. Описать ощущения от прыжка невозможно, это надо почувствовать!

Софья собиралась стать десантницей, но в итоге передумала и подала документв в "летку". Фото: Евгения ХИЛЬКО

За плечами у Софьи уже 4 прыжка и третий разряд по парашютному спорту. А это неплохой бонус при поступлении.

Кстати, 2 августа могло стать для девушки профессиональным праздником. Еще недавно она хотела быть десантницей и всерьез подумывала поступать в Рязанское училище ВДВ.

- Но мне все же показалось, что буду скучать, - признается девушка. - В профессии летчика больше ответственности. Полеты – это все-таки серьезно. И я уже сейчас к этому готова.

Но чтобы стать птицей высокого полета, девушки должны сначала поступить. Зачисление в вузы абитуриентов, прошедших отбор, планируется на 15 августа. Учебный год начнется по плану 1 сентября.

Абитуриентки смогли сесть за штурвал, пока, правда, тренажера Фото: Евгения ХИЛЬКО

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА

- В 2017 году мы приступили к эксперименту по набору девушек-курсантов в наше авиационное училище. И в этом, 2020 году, это уже 4-й набор. И мы видим, что у девушек по-прежнему есть желание стать летчицами, - сказал начальник Краснодарского высшего военного авиаучилища Сергей Румянцев. - В этом году мы получили 64 личных дела абитуриенток, изъявивших желание связать свою жизнь с профессией военного летчика.

КСТАТИ

Кто сейчас за партами

На данный момент в училище проходят обучение 45 девушек-курсантов. 41 красавица - на специальности «Применение подразделений военно-транспортной авиации». Остальные перевелись – они совсем скоро пополнят ряды истребительной, штурмовой и дальней авиации.