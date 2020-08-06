Масочный режим: из-за роста числа заболевших в Краснодарском крае накажут за игнорирование требований властей

Выходя из дома, не забудьте взять защитную маску. Фото: krd.ru

Две последние недели жители Краснодарского края ждали возвращения превентивных мер в борьбе с пандемией коронавируса. Число заболевших инфекцией сегодня, 6 августа, достигло 125 человек в сутки.

Власти региона решили вернуться к еженедельным заседаниям оперштаба. Но на карантин пока отправили только жителей региона группы риска - в возрасте 65+ с хроническими заболеваниями.

Однако сегодня, 6 августа, на очередном заседании под председательством вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко было решено ужесточить так называемый масочный режим и привлечь к контролю за ношением масок в общественном транспорте, магазинах, больницах и т.д. еще и правоохранителей.

– Проверки показали, что во всех районах, кроме Тбилисского и Выселковского, масочный режим не соблюдается. Причем маски не носят как пассажиры, так и сами водители, – акцентировал первый вице-губернатор.

Более того, по словам министра транспорта края Алексея Смаглюка, 5 автобусов в Новороссийске, 10 - в Краснодаре и 6 - в Сочи отправлены на штрафстоянку за это нарушение.

Теперь совместные рейды полиции, местных властей муниципалитетов и сотрудников Роспотребнадзора станут регулярными.

К слову, за нахождение без защитных масок в общественном транспорте, магазинах и больницах можно поплатиться рублем.

Тем более, что статья 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») позволяет это сделать. В этом случае всем, кто игнорирует требование властей, может грозить штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

Напомним, режим повышенной готовности продлен в регионе до 21 августа.