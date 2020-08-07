Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 августа 2020: в рейды вышли мобильные патрули

Число заболевших выросло до 125 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Краснодарском крае и публиковать актуальные данные. Согласно очередной сводке от регионального оперштаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных увеличилось до 8946 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 42 человека, на ЭКМО находятся восемь пациентов.

Самое время для принятия жестких мер, и они приняты.

На очередном заседании оперштаба по коронавирусу вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко проанализировал эпидемиологическую обстановку в регионе и объявил об ужесточении масочного режима.

Теперь совместные рейды полиции, местных властей муниципалитетов и сотрудников Роспотребнадзора станут регулярными.

К слову, за нахождение без защитных масок в общественном транспорте, магазинах и больницах можно поплатиться рублем. Гости курортов - не исключение!

Им тоже может грозить штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

Коронавирус в Анапе 6 августа 2020

В Анапе за последние сутки нет новых случаев заболевания.

Коронавирус в Сочи 6 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 21.

Коронавирус в Геленджике 6 августа 2020

В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заболевания.

Коронавирус в Туапсе 6 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки нет новых случаев заболевания..

Коронавирус в Ейске 6 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа нет новых подтвержденных случаев заражения.