В Сочи подростки устроили прыжки на мемориале погибшим в годы войны Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи подростки использовали части мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, как фигуры в скейт-парке. Они бегали и прыгали по ним рядом с венками, наступая на символическое пламя Вечного Огня. Видео инцидента размещено в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде»-Кубань» пояснили, что подростки, которые использовали части памятника как спортивную площадку, установлены. Ими оказались местные жители - учащиеся сочинских школ.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - отметил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи началось проведение доследственной проверки по факту осквернения мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что инцидент произошел на памятнике героям-хостинцам, погибшим в 1941 – 1945 годах.

В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.

Происшествие вызвало общественный резонанс. Сочинский педагог с 40-летним стажем Елена Симонова прокомментировала ситуацию «Комсомольской правде»-Кубань».

- К сожалению, современные дети не могут осознать понятия высокого героизма и самопожертвования, несмотря на все усилия школы. На классных часах, посвященных Дню Победы, они порой «сидят» в телефоне, пока не сделаешь замечание. Это трагедия. Считаю, что сейчас остро необходимо усилить патриотическое воспитание, но по-новому, креативно, чтобы оно правильно воспринималось подростками и доходило до их сердца, а не для галочки, - считает Елена Симонова.

В местном союзе ветеранов осудили повеление детей.

-У молодежи не осталось ничего святого, - отметил представитель ветеранской организации.

Как сообщалось ранее, в сочинское село Измайловка по просьбам жителей привезли настоящий танк Боевую машину установят на сельском мемориале, посвящённом подвигу героев Великой Отечественной войны.