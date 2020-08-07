Уфа – Краснодар 9 августа 2020: Прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу Уфа – Краснодар 9 августа 2020 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В первом матче Российской премьер-лиги сезона 2020/2021 «Краснодар» на выезде сыграет с «Уфой». Предыдущий сезон завершился совсем недавно. По его итогам «быки» стали третьими, а клуб из столицы Башкирии финишировал на девятой строчке.

Но за три недели у команд успели измениться составы. «Уфа» рассталась с Козловым, Уруновым, Фоминым, завершилась аренда у Терентьева и Кругового. А вот из приобретений только выкупленный у «Краснодара» контракт Голубева.

«Черно-зеленых» покинули Крицюк, Фьолусон и Фернандеш, а пополнили состав ранее игравшие за «Краснодар» Городов и Смольников, вернулся из аренды Грицаенко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ УФА – КРАСНОДАР 9 АВГУСТА 2020

«Краснодар» и «Уфа» провели 12 официальных матчей, все – в рамках РПЛ. Перевес за «быками»: 6 побед, 4 ничьи и 2 поражения.

В прошлом розыгрыше чемпионата «Краснодар» в матчах с «Уфой» набрал шесть очков, что удалось немногим.

Выездная игра в первом круге была драматичной. К 41-й минуте «быки» проигрывали 0:2, но благодаря голам Юнеса Намли и Тонни Вильены, а также автоголу Джемала Табидзе одержали волевую победу 3:2. Весной 2020 года «Краснодар» на домашней арене выиграл 2:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УФА – КРАСНОДАР 9 АВГУСТА 2020

Букмекеры единогласно считают фаворитом «Краснодар». Коэффициент на победу «быков» - 1,9 на ничью – 3,4, а в случае победы «Уфы» ставку можно увеличить в 4,4 раза.

Прогноз на матч 1 тура РПЛ Краснодар 9 августа 2020 – 2:1 – победа «Краснодара».