В Краснодаре среди врачей назревает художественный флешмоб помощи тяжелобольным детям

Врач-реаниматолог Алексей Завальский принимает картины для благотворительности от всех желающих. Фото: личный архив

Идейным вдохновителем заразительной благотворительности стал 37-летний детский врач-реаниматолог Алексей Завальский из Краснодара. Он стал продавать на импровизированных аукционах в социальных сетях свои картины, и не в выгоду себе – вырученные деньги медик отдает малышам, которые борются за жизнь.

Его инициативу не только одобрили, к благотворительности подключились друзья и коллеги доктора Завальского. Теперь в краевой столице назревает настоящий художественный флешмоб помощи тяжелобольным детям.

Врача поддержали профессиональные художники Елена Цыбульская и Анастасия Ставинова. Они отдают свои картины детскому реаниматологу ради доброго дела. Теперь врач вместе со своими любительскими рисунками выставляет на импровизированные аукционы и холсты мастеров кисти. Все вырученные деньги перечисляются нуждающимся деткам.

Елена Цыбульская за очередной работой. Фото: из личного архива

- Как не поддержать такое благое дело? – говорят девушки и надеются, что их картины внесут вклад в помощь тяжелобольным малышам.

Также за кисти взялась старшая медсестра отделения лечебной физкультуры, медицинского массажа и рефлексотерапии детской краевой больницы, где работает инициатор идеи врач-реаниматолог Завальский, Яна Лобанова. Она тоже художник-любитель в этом деле, но красотой ее мазков на холстах можно залюбоваться. Свои картины она также отдает «в общую копилку».

Старшая медсестра Яна Лобанова больше всего любит рисовать натюрморты и пейзажи. Фото: личный архив

- Реабилитация на дому - дорогое удовольствие. Хочется помочь хоть какой-то копейкой. Как говорится, с мира по нитки, - отмечает Яна.

Сейчас холсты уходят с молотка для помощи Радомиру Моисееву. В сентябре мальчику исполнится три года. Все это время малыш борется с редчайшим генетическим заболеванием при котором прогрессирует мышечная слабость и атрофия.

Врач-реаниматолог Алексей Завальский и старшая медсетра Яна Лобанова знают о диагнозе этого ребенка не понаслышке. Доктор Завальский с мальчиком с его первых дней жизни и до сих пор на связи для любых консультаций. А старшая медицинская сестра Лобанова знакома с Радомиром второй год. Она делает ему лечебные массажи.

- Я очень счастлива видеть достижения мальчика и осознавать, что то, что он умеет на сегодняшний день - моя небольшая заслуга, - говорит Яна.

Мама мальчика Анастасия Моисеева отмечает, что за три недели благодаря Алексею Завальскому и его «последователям» удалось собрать 43 тысячи рублей.

- На сборы с картин мы купили расходные материалы к аппарату ИВЛ, фиксаторы для трахеостомы с запасом на 10 месяцев и прошли обследования, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Анастасия.

Радомир до сих пор не говорит, не ходит и не может дышать самостоятельно. Аппарат ИВЛ, который необходим малышу, сломан. Родители хотят купить новый – он стоит 500 тысяч рублей. Семье, где один отец работает электромонтажником, сумма неподъемная. В ближайшее время родители откроют сбор еще и на это оборудование, так как ждать очереди на бесплатное получение аппарата у ребенка просто нет времени.