Пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря 7 августа 2020: дорога на побережье займет не меньше шести часов

Пробки, к сожалению, на всем пути к морю. Фото: Яндекс/карты

В пятницу, 7 августа, на дорогах Краснодарского края, ведущих к морю, началось привычное оживление. "КП" - Кубань" рассказывает, где по данным ЯндексКарт, наблюдается повышенная транспортная активность, а где пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря.

Уже ближе к обеду побагровели сразу несколько участков федеральной трассы А-146.

Постоять водителям придется в Энеме. Здесь традиционный пятничный затор из-за неслаженной работы светофоров. Плотность транспорта замечена на федеральной трассе в районе станицы Ильской и Холмской. Дальше каждый населенный пункт будет собирать возле себя транспортные караваны. Полные зерновозы не развивают высоких скоростей. Будьте осторожны при попытке обогнать их. Большинство аварий происходит как раз по причине неумелого и несвоевременного выезда на встречку.

Пробка и на подъезде в Абинск. Приблизительная ее продолжительность - 15 минут. Поэтому ехать через сам город не стоит, есть объездной путь.

На кольце перед Крымском - тоже красным-красно. При желании, в этом направлении можно воспользоваться альтернативным путем.

Самые пробочные места, как правило, в районе поселка Нижнебаканский и перед Верхнебаканским. Альтернативный вариант – уйти сразу от Крымска вправо на анапскую трассу. Идет она через станицу Варениковскую, Гостагаевскую, Натухаевскую, Раевскую. Доедете до поста ДПС рядом с поселком Верхнебаканским, а оттуда уже рукой подать до Новороссийска. Так, объезжая места заторов, потратите 1 час 41 минуту. Но накатаете на 43,5 километра больше.

Внутри курортной Анапы и города-героя в эти часы движение тоже плотное. Но вам же к морю!

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