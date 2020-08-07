Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 7 августа 2020: дорога несвободна только на подъезде к Джубге

Пока покраснел только участок пути перед Джубгой. Фото: Яндекс/карты

"КП" - Кубань" начала отслеживать дорожную ситуацию на трассах, ведущих к морю. Пока серьезной пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря в пятницу, 7 августа, не наблюдается.

Четырехполосная магистраль до Горячего Ключа полностью свободна от заторов. У Джубги на узком перешейке есть напряженность автомобильного движения. Эти данные фиксирует сервис "Яндекс.Карты".

Между тем, ожидается, что к вечеру, 7 августа, дорожная ситуация в этом направлении может ухудшиться. Спешите преодолеть участок пути к морю без пробок.

Кстати, в "Автодоре" говорят, километровые пробки на трассе М-4 «Дон» достигнут пиковых значений в августе. Нагрузка на трассу в Краснодарском крае в прошлом летнем месяце была в среднем 60 тысяч автомобилей, но вырастет до 70 тысяч в сутки.

Дорожники, к слову, расставили предупредительные знаки о том, что с 25 августа и до 30 сентября здесь вводятся ограничения движения.

- На участке км 1385 - км 1442 М-4 "Дон" будет действовать ограничение движения грузовых транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн, в нерабочие праздничные дни с 08:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье каждой недели с 08:00 до 22:00 в течение указанного периода, - сообщили в ГК "Автодор".

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