«Мы не хотели»: подростки, осквернившие мемориал в Сочи, раскаялись и попросили прощения

Подростки, осквернившие мемориал в Сочи, раскаялись и попросили прощения Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи подростки, которые осквернили мемориал, вместе с родителями были приглашены на профилактическую беседу.

Напомним, что в Сочи проводится доследственная проверка по факту осквернения мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Подростки бегали и прыгали у символического Вечного Огня, и очевидцы выложили видео инцидента в социальные сети.

Инцидент произошел на памятнике героям-хостинцам, погибшим в 1941 – 1945 годах. В поселке новый мемориал был открыт в сквере в честь 50-летия Победы, что на улице Железнодорожной, весной 2020 года. Главной частью памятника стал символ пламени Вечного Огня, который дети использовали, как горку. На красном граните золотыми буквами выбиты имена погибших.

Скрин: t.me/typodar

- Мы не хотели осквернять память героев. Мы приносим свои извинения, - сказали девочки.

В подтверждение своих слов они возложили цветы к мемориалу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что со школьниками проведена профилактическая беседа, они полностью раскаялись в содеянном.

- Ранее на учете в полиции подростки не состояли, - обратил внимание представитель ведомства.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи полиция проводит проверку видео с подростками, которые устроили прыжки на мемориале. По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю для установления изложенных обстоятельств была незамедлительно организована доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.